U20 Argentina vùi dập Brazil

Chỉ mất 11 phút để U20 Argentina sút tung lưới Brazil đến 3 lần, với các pha lập công của Subiadre và tài năng trẻ vừa đầu quân cho Man City, Claudio Echeverri. Bàn còn lại đến từ pha phản lưới của hậu vệ Igor bên phía U20 Brazil.

Có lợi thế quá lớn, Argentina thi đấu thong thả và kiểm soát trận đấu. U20 Brazil đẩy cao đội hình nhưng không thể rút ngắn tỷ số trong 45 phút đầu tiên.

Đầu hiệp hai, U20 Brazil có 3 sự thay đổi khi những Leandrinho, Washington và Gabriel Moscardo được tung vào sân nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 phút (từ phút 52 đến 54), U20 Argentina có thêm 2 pha lập công ghi bởi Ruberto và Echeverri.

Trong phần còn lại của trận đấu, Hidalgo ghi thêm 1 bàn để giúp U20 Argentina ấn định tỷ số 6-0 trước U20 Brazil trong ngày ra quân.

Echeverri là điểm sáng của U20 Argentina trước Brazil. Anh là một trong những tài năng được chú ý nhất ở giải U20 Nam Mỹ năm nay. Tiền vệ này đầu quân cho Man City vào tháng 1/2024 với mức phí 12,5 triệu bảng nhưng được cho tiếp tục ở lại River Plate để tích lũy kinh nghiệm. Trong 2 năm thi đấu cho River Plate, tiền vệ 19 tuổi này ghi 5 bàn sau 59 lần ra sân.

Báo chí Anh cho biết Echeverri sẽ hội quân cùng Man City sau khi giải U20 Nam Mỹ khép lại.

Ở trận gặp U20 Brazil, Echeverri chứng tỏ tài năng với 2 bàn và 1 kiến tạo. Anh nhận giải Cầu thủ hay nhất trận vừa qua. U20 Argentina cũng là ứng viên sáng giá cho chức vô địch năm nay.

Giải U20 Nam Mỹ 2025 diễn ra từ ngày 23/1 đến 16/2 tại Venezuela. Nhà đương kim vô địch U20 Brazil chung bảng với Argentina, Colombia, Ecuador và Bolivia.

