Đệ nhất phu nhân Ukraine gửi thư cho đệ nhất phu nhân Mỹ

Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 19/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump bức thư đặc biệt từ Đệ nhất phu nhân Ukraine.

Ông Zelensky cảm ơn về lá thư của Đệ nhất phu nhân Mỹ Trong cuộc họp riêng với ông Trump tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Zelensky đã cảm Đệ nhất phu nhân Mỹ đã chuyển thư gửi Tổng thống Nga Putin, đề cập vấn đề trẻ em Ukraine, trong đó có những em bị đưa đi nhận nuôi.

“Vợ tôi, đệ nhất phu nhân Ukraine, đã đưa lá thư này. Nó không dành cho ông mà cho vợ ông”, ông Zelensky đùa. Hiện tại bức thư của bà Olena Volodymyrivna Zelenska gửi bà Melania Trump chưa được công bố.

Trước đó, trong hội nghị thượng đỉnh Alaska, bức thư của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin được chính ông Trump trao tận tay nhà lãnh đạo.

Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Volodymyrivna Zelenska. Ảnh: Phủ Tổng thống Ukraine.

Trong thư, bà Melania viết: “Chúng ta phải nỗ lực tạo nên một thế giới đầy phẩm giá cho tất cả mọi người, để mỗi tâm hồn đều được thức tỉnh trong hòa bình và để tương lai được bảo vệ hoàn hảo. Một khái niệm đơn giản nhưng sâu sắc, thưa ngài Putin. Tôi chắc rằng ngài cũng đồng ý, con cháu của mỗi thế hệ đều bắt đầu cuộc sống bằng sự thuần khiết, vượt lên trên địa lý, chính quyền và hệ tư tưởng”.

Phát biểu với báo giới, ông Trump nhấn mạnh rằng vợ ông “rất yêu trẻ con” và bày tỏ mong muốn chiến sự sớm chấm dứt.

“Bà ấy chứng kiến những nỗi đau, những bậc phụ huynh và những đám tang mà mọi người vẫn thấy trên truyền hình. Luôn là những đám tang. Chúng tôi muốn nhìn thấy điều gì đó khác hơn. Bà ấy hy vọng mọi chuyện sớm kết thúc, nói điều đó rất cởi mở, đầy tự hào nhưng cũng chan chứa nỗi buồn sâu sắc, bởi quá nhiều người đã thiệt mạng”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng cho biết, tổng thống Putin đã đón nhận lá thư một cách thiện chí.

Ngoài vấn đề Ukraine, ông Trump đã thảo luận với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về tình trạng trẻ em mất tích trên toàn thế giới.

“Chúng tôi đã bàn về vấn đề nghiêm trọng này. Đây cũng là mối quan tâm hàng đầu của vợ tôi, Melania. Đây là vấn đề đứng đầu danh sách và Thế giới sẽ cùng nhau giải quyết, với hy vọng đưa các em trở về với gia đình”, ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Bà Ursula von der Leyen sau đó phản hồi trên X: “Điều đó có nghĩa là mọi trẻ em Ukraine bị Nga bắt cóc phải được trả về với gia đình. Tôi cảm ơn Tổng thống Mỹ vì cam kết rõ ràng hôm nay nhằm bảo đảm những đứa trẻ này sớm đoàn tụ với người thân yêu của mình”.