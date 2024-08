Đề nghị khai trừ Đảng một cựu chủ tịch xã ở Phú Quốc

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang, tại kỳ họp thứ 25 và 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật nhiều cán bộ đảng viên.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Trần Văn Việt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Ông Trần Văn Việt đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Khuyết điểm, vi phạm của ông Việt là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông sinh hoạt, công tác. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Việt bằng hình thức “khai trừ” Đảng.

Trước đó, ông Trần Văn Việt đã ra đầu thú cơ quan Công an, khai nhận số tiền 2 tỷ đồng và 2 cây tùng la hán trị giá 500 triệu đồng để làm ngơ cho nhóm đối tượng (Công ty LHD) phân lô, bán nền trái phép trên đất nông nghiệp, đất Nhà nước quản lý, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Phú Quốc, gây thiệt hại rất lớn tài sản của Nhà nước và của nhân dân.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng; trong đó, có Trần Văn Việt về tội nhận hối lộ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cũng xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với ông Nguyễn Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kiên Giang.

Qua kiểm tra, giám sát, ông Quân chịu trách nhiệm trong quản lý và điều hành thu, chi tài chính sai quy định số tiền hơn 3,7 tỷ đồng . Khuyết điểm, vi phạm của ông Quân làm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Minh Quân bằng hình thức “khiển trách.”

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phương Nam Kiên Giang. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo Chi bộ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 3 cá nhân liên quan và chấn chỉnh trong thời gian tới.

Qua kiểm tra, Công ty này có thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện chủ trương, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản.

Ngoài ra, qua kết quả kiểm tra, giám sát Đảng ủy Tỉnh đoàn và Bí thư Đảng ủy, Bí thư Tỉnh đoàn, cơ quan này có những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện quy chế làm việc; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng các nguồn thu, chi của đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Đảng ủy Tỉnh đoàn Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025 và nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với cá nhân Bí thư Đảng ủy, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang với những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, đồng thời có kế hoạch khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian tới.

