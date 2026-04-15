Đề nghị Italy có chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam

Trong buổi tiếp Phó chủ tịch Thượng viện Italy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Italy có chính sách miễn thị thực tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Phó chủ tịch Thượng viện Italy Licia Ronzulli. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, chiều 14/4 theo giờ địa phương, tại thủ đô Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó chủ tịch Thượng viện Italy Licia Ronzulli.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thượng viện Italy, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Italy cũng như quan hệ hợp tác nghị viện song phương.

Thông báo về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (tháng 3), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nhanh và bền vững, chú trọng chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn...

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam rất coi trọng vai trò, vị trí hàng đầu của Italy ở châu Âu và trên thế giới; vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược năm 2013.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá hai nước còn nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực Italy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghiệp cao, chuyển đổi số, kinh tế số...

Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Italy có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện Á - Âu (ASEP)..., đóng góp vào sự phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Italy.

Nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao; phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm, các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước, thúc đẩy việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Italy lên tầm cao mới; tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có về ngoại giao, quốc phòng, kinh tế, khoa học công nghệ; các ủy ban của Quốc hội, các nhóm nghị sỹ hữu nghị chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, đặc biệt là lập pháp, giám sát.

Về kinh tế - thương mại, Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực về thời trang, may mặc, giày da, chuyển đổi số, năng lượng; đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Italy; tận dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) để tăng cường hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ cao, kinh tế xanh, tài chính - dịch vụ, logistics...

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Italy thúc đẩy các nước còn lại trong EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA), Ủy ban châu Âu (EC) sớm xem xét gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế.

Cảm ơn Italy đã dành cho Việt Nam nguồn vốn ODA trong nhiều năm qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Italy tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hợp tác đa lĩnh vực về an ninh - quốc phòng, văn hóa - du lịch, giao lưu nhân dân, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ..., Chủ tịch Quốc hội đề nghị Italy có chính sách miễn thị thực tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, tăng cường các chương trình trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan.

Nồng nhiệt chào đón Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Phó chủ tịch Thượng viện Licia Ronzulli nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống Italy - Việt Nam; khẳng định Việt Nam là hình mẫu phát triển năng động và là đối tác quan trọng, ưu tiên của Italy trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Phó chủ tịch Thượng viện nhất trí cao với các định hướng hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; khẳng định Italy sẽ thúc đẩy việc triển khai hiệu quả EVFTA và ủng hộ tiến trình phê chuẩn EVIPA, cũng như nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU của Việt Nam, coi đây là bước đi quan trọng khơi thông dòng vốn đầu tư và thương mại.

Phó chủ tịch Thượng viện bày tỏ vui mừng trước sự hiện diện đông đảo các doanh nghiệp Italy tại Việt Nam với nhiều tiềm năng hợp tác về năng lượng, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, du lịch...

Trao đổi về hợp tác quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, tham vấn, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ ASEAN - EU, các diễn đàn liên nghị viện nhằm đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn cầu.

Phó chủ tịch Thượng viện Licia Ronzulli nhấn mạnh quan điểm của Italy ủng hộ chủ nghĩa đa phương, coi đây là công cụ thúc đẩy hòa bình và tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trân trọng mời bà Licia Ronzulli sang thăm Việt Nam và thông qua bà Phó chủ tịch, chuyển lời mời sang thăm chính thức Việt Nam tới Ngài Chủ tịch Thượng viện.