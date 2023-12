Đề nghị CSGT vào cuộc vụ xe chở vật liệu gây bụi mù mịt trên quốc lộ

Liên quan sự việc xe tải chở vật liệu gây bụi mù mịt trên Quốc lộ 46B, Trưởng Phòng quản lý đường bộ II.2 (Khu quản lý đường bộ II) đề nghị Phòng CSGT Công an Nghệ An vào cuộc.

Ngày 28/12, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Việt Phương - Trưởng Phòng quản lý đường bộ II.2 (Khu quản lý đường bộ II) - cho biết đối với tuyến Quốc lộ 46B đoạn qua xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên), Khu quản lý đường bộ II đã bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công nút giao cao tốc Bắc - Nam.

“Văn phòng Quản lý đường bộ II.2 đã có nhiều biên bản, văn bản gửi nhà đầu tư, nhà thầu thi công yêu cầu thực hiện đúng thỏa thuận thi công như: Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng trên tuyến đường, bố trí đầy đủ các biển báo, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường”, ông Phương thông tin.

Mặc dù có xe tưới nước trên Quốc lộ 46B nhưng bụi vẫn bay mù mịt. Ảnh: Quốc Huy.

Theo ông Phương, Văn phòng Quản lý đường bộ II.2 đã có văn bản gửi Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đề nghị xử lý ôtô chở vật liệu làm rơi vãi đất cát trên mặt đường Quốc lộ 46B.

Thời gian qua, trên đoạn Km5+326 đến Km6+426, Quốc lộ 46B (thuộc địa bàn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên), thường xuyên có phương tiện ôtô tải chở vật liệu xây dựng từ các mỏ đất; xe chở vật liệu phục vụ dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt làm rơi vãi đất, cát ra mặt đường, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Văn phòng Quản lý đường bộ II.2 đã nhiều lần cử công chức thanh tra phối hợp với Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ 470 làm việc trực tiếp với các đơn vị cung cấp vật liệu, doanh nghiệp vận tải, đơn vị thi công liên quan, yêu cầu có biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tình trạng nêu trên vẫn tái diễn.

Xe tải có dấu hiệu cơi nới thành thùng ra, vào khu vực mỏ đất của Công ty TNHH Phú Nguyên Hải làm rơi vãi đất, đá trên Quốc lộ 46B. Ảnh: Quốc Huy.

“Để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên tuyến Quốc lộ 46B, chúng tôi đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Đội CSGT 1-46 tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ tại đoạn tuyến nêu trên”, Trưởng Phòng quản lý đường bộ II.2 kiến nghị.

Như VietNamNet đã đưa tin, người dân sinh sống 2 bên trục Quốc lộ 46B, đoạn từ khu vực Eo Gió (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn) đi qua xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên) đến ngã tư giao với Quốc lộ 1A tuyến tránh TP Vinh, phản ánh nhiều tháng nay họ phải sống trong cảnh bụi mù mịt, không dám mở cửa vì xe chở đất làm vương vãi vật liệu ra đường.