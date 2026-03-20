Đề nghị công an vào cuộc vụ bán 350.000đ/bộ tài liệu thi viên chức

Sở GD&ĐT Quảng Trị đề nghị công an tỉnh vào cuộc xác minh, rà soát các trang mạng xã hội rao bán tài liệu ôn thi viên chức giáo dục không chính thức.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa gửi công văn đến công an tỉnh đề nghị xác minh, xử lý hoạt động rao bán tài liệu ôn thi tuyển viên chức giáo dục không chính thức trên mạng xã hội.

Theo Sở GD&ĐT Quảng Trị, các tài liệu đang được rao bán với mức giá 350.000đ/bộ không phải tài liệu chính thức liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2025-2026 của tỉnh Quảng Trị.

Việc rao bán tài liệu, tổ chức tư vấn, ôn thi khi chưa có nội dung chính thức từ cơ quan có thẩm quyền có dấu hiệu lợi dụng nhu cầu, tâm lý của người dự tuyển nhằm thu lợi không chính đáng.

Đồng thời, việc này tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về kinh tế cho người dân, cũng như ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước, gây dư luận không tốt trong đội ngũ giáo viên và người dự tuyển.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị khuyến cáo giáo viên cẩn trọng trước các tài liệu không chính thống được rao bán trên mạng xã hội.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện xác minh, rà soát các tài khoản, trang mạng xã hội, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc rao bán tài liệu ôn thi viên chức sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, công an cần làm rõ nội dung, phương thức hoạt động, nguồn gốc tài liệu và các giao dịch liên quan.

Trong trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, Sở GD&ĐT Quảng Trị đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhất là đối với các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cung cấp thông tin sai sự thật gây nhầm lẫn, lợi dụng không gian mạng để trục lợi…

Cũng theo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, toàn bộ danh mục tài liệu ôn tập, cấu trúc đề thi theo quy định đang được Sở chuẩn bị và sắp công bố.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 12/3, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch tuyển dụng với tổng chỉ tiêu 416 viên chức giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Trong đó, giáo viên mầm non 20 chỉ tiêu, giáo viên tiểu học 186 chỉ tiêu, giáo viên trung học cơ sở 151 chỉ tiêu và giáo viên THPT 49 chỉ tiêu…

Kế hoạch tuyển dụng viên chức được xây dựng nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ giáo viên, bảo đảm đủ giáo viên đứng lớp và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Sau khi thông tin này được công bố, một số trang mạng xã hội đăng tải nội dung về tài liệu ôn thi gắn với thông tin Quảng Trị sắp tổ chức kỳ thi tuyển 416 viên chức giáo dục để bán với giá 350.000 đồng/bộ.

Đơn cử, fanpage “Tài liệu ôn thi viên chức giáo dục” có hơn 105.000 lượt theo dõi đăng tải thông tin tuyển dụng của các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Trị, đồng thời quảng cáo rằng nếu muốn đặt mua tài liệu ôn thi viên chức giáo viên, nhân viên thì liên hệ qua số điện thoại có sẵn.

Cô T. (giáo viên hợp đồng tại một trường THCS tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ cô liên hệ trang này để mua tài liệu ôn thi viên chức với giá 350.000 đồng/bộ. Bộ tài liệu này gồm nội dung liên quan đến Luật Giáo dục, Luật Viên chức, các thông tư, nghị định cùng phần kiến thức chuyên ngành nhằm hỗ trợ kỹ năng chuyên môn.

Giáo viên này cho biết do thấy fanpage trên có đăng tải thông tin về thi tuyển viên chức ở Quảng Trị nên mua tài liệu để học, dù chưa biết nội dung thi cụ thể ra sao.

Ngoài ra, tài khoản “Viên chức thầy Toàn” tổ chức các lớp ôn thi trực tuyến có thu phí, đăng tải video giới thiệu dịch vụ dành cho người chuẩn bị dự thi viên chức giáo dục tại Quảng Trị.

Ông Võ Văn Minh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, khẳng định những tài liệu đang được rao bán trên mạng xã hội này không phải là tài liệu chính thức liên quan đến kỳ thi sắp tới.