Đề nghị bất ngờ cho Kubo

Saudi Arabia vẫn chưa từ bỏ cơ hội chiêu mộ tiền đạo Takefusa Kubo của Real Sociedad trong mùa hè này.

Kubo được nhiều đội săn đón.

Fichajes cho biết một đội bóng Saudi Arabia ra đề nghị trị giá 45 triệu euro để chiêu mộ Kubo. Tuy nhiên, Sociedad định giá tuyển thủ Nhật Bản lên đến 60 triệu euro.

Nguồn tin nói trên cũng cho biết Kubo dường như không mấy hào hứng với ý tưởng chuyển đến Saudi Arabia. Ở tuổi 24, Kubo tin rằng anh vẫn đủ năng lực để thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Tiền đạo người Nhật Bản muốn tiếp tục chơi bóng ở La Liga và Champions League.

Ban lãnh đạo Sociedad cũng hài lòng với màn trình diễn của Kubo. Sự tiến bộ vượt bậc của Kubo trong ba mùa giải qua biến anh từ một cầu thủ trẻ thành ngôi sao ở đội một, với hơn 130 trận ra sân trên mọi đấu trường.

Atletico Madrid cũng là một đội bóng khác muốn có Kubo. Fichajes cho biết Atletico gửi đề nghị chính thức đến Sociedad với giá 35 triệu euro cộng với thủ môn trẻ Carlos Marin. Tuy nhiên, Sociedad từ chối phương án này.

Tại La Liga mùa trước, Kubo ra sân 39 trận, ghi 8 bàn và kiến tạo 7 lần, trở thành một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của Sociedad.

