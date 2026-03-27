Đề nghị bảo đảm an toàn cho tàu thuyền Việt Nam qua eo biển Hormuz

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiến nghị bảo đảm an toàn cho tàu thuyền Việt Nam qua eo biển Hormuz, đề nghị được tạo điều kiện hỗ trợ.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng liên quan đến việc triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động tại khu vực Trung Đông.

Theo đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với Bộ Ngoại giao Việt Nam để làm việc với Bộ Ngoại giao Iran, đề nghị phía bạn quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ Việt Nam.

Cụ thể, đề nghị phía Iran cho phép tàu thuyền mang cờ quốc tịch Việt Nam, tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài nhưng thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam cùng thuyền viên Việt Nam được hoạt động, lưu thông, đi lại an toàn qua khu vực eo biển Hormuz, với thứ tự ưu tiên được đề xuất.

Trước hết là các tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam, thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, vận chuyển hàng hóa từ Trung Đông về Việt Nam và ngược lại. Tiếp đến là các tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài, thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, có thuyền viên là công dân Việt Nam.

Sau cùng là các tàu mang cờ quốc tịch nước ngoài, thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam, có thuyền viên nước ngoài, vận chuyển hàng hóa ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam tiếp tục kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với Bộ Ngoại giao Việt Nam làm việc với phía Iran nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tàu biển Việt Nam lưu thông qua eo biển Hormuz để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu từ khu vực Trung Đông về Việt Nam, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định.

Đồng thời, đề nghị phía Iran xem xét hỗ trợ, ban hành thông báo chính thức về việc cho phép tàu thuyền, thuyền viên Việt Nam đi qua khu vực eo biển Hormuz, làm cơ sở để các doanh nghiệp vận tải biển và chủ tàu Việt Nam có thể mua bảo hiểm chiến tranh theo quy định, trong bối cảnh hiện nay nhiều doanh nghiệp bảo hiểm từ chối cung cấp bảo hiểm nếu không có thông báo chính thức từ phía Iran.

Bên cạnh đó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại khu vực Trung Đông chủ động theo dõi, cập nhật tình hình, kịp thời cung cấp thông tin và hỗ trợ cần thiết đối với tàu biển, thuyền viên Việt Nam khi phát sinh tình huống khẩn cấp.