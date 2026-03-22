De Gea trở lại đường đua, Juventus vào cuộc

Màn trình diễn ấn tượng tại Fiorentina giúp David De Gea thu hút sự chú ý, với Juventus xem anh là phương án số một cho khung gỗ mùa tới.

David De Gea đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh rõ rệt sau quãng thời gian gián đoạn sự nghiệp. Thủ thành người Tây Ban Nha gây ấn tượng trong màu áo Fiorentina, qua đó trở lại tầm ngắm của các đội bóng lớn tại châu Âu.

Trước đó, De Gea trải qua một mùa giải không khoác áo CLB nào. Tuy nhiên, anh không đánh mất nền tảng chuyên môn. Khi tái xuất, cựu thủ môn MU nhanh chóng thể hiện sự ổn định với những pha cứu thua quen thuộc. Phản xạ tốt và kinh nghiệm dày dạn vẫn là điểm mạnh của anh.

Phong độ đó giúp De Gea nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng. Juventus là cái tên theo sát nhất. Đội bóng thành Turin đang tìm kiếm một thủ môn đủ tin cậy để đảm nhận vai trò số một trong mùa giải tới.

Việc Juventus hướng đến De Gea cho thấy họ ưu tiên kinh nghiệm cho vị trí trấn giữ khung thành. Ở tuổi ngoài 30, thủ môn người Tây Ban Nha vẫn giữ được bản lĩnh thi đấu đỉnh cao. Đây là yếu tố quan trọng trong tham vọng cạnh tranh danh hiệu.

Từ chỗ không có đội bóng, De Gea đang đứng trước cơ hội trở lại sân khấu lớn. Nếu cập bến Juventus, đó sẽ là bước tiến đáng kể trong hành trình khẳng định lại tên tuổi của anh.