Đế chế lừa đảo Trần Chí sụp đổ với khối tài sản khổng lồ

Việc bắt giữ và dẫn độ trùm lừa đảo Trần Chí, Chủ tịch Prince Group, về Trung Quốc đã khiến tập đoàn này nhanh chóng tan rã.

Lực lượng đặc nhiệm của Trung Quốc áp giải Trần Chí rời máy bay tại sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc) trong ngày 7/1. Ảnh: Bộ Công an Trung Quốc.

Theo Khmer Times, sau khi Trần Chí (Chen Zhi) - nhà sáng lập Prince Group, bị cáo buộc cầm đầu các đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia - bị Campuchia dẫn độ về Trung Quốc hôm 7/1, các hoạt động của tập đoàn này tại Campuchia đã sụp đổ nhanh chóng.

Ngày 13/1, nhà chức trách Campuchia cho biết đã đình chỉ 5 dự án bất động sản lớn, trong khi Ngân hàng Prince - hạng mục chủ chốt trong tập đoàn Prince Group - bị đưa vào diện thanh lý sau những cáo buộc lừa đảo tài chính quy mô lớn.

Cơ quan Quản lý Kinh doanh Bất động sản của Campuchia đã ra thông cáo công khai, tuyên bố đình chỉ việc bán các sản phẩm và dịch vụ tại 5 dự án nhà ở và bất động sản sở hữu chung có liên quan đến Prince Group.

Prince Bank từng là định chế tài chính chủ lực thuộc Prince Group, với 36 chi nhánh trên toàn Campuchia, cũng đã bị Ngân hàng Quốc gia Campuchia đặt vào diện thanh lý từ ngày 8/1.

Hiện tại, người gửi tiền và các chủ nợ của Prince Bank có thời hạn 30 ngày để nộp hồ sơ yêu cầu bồi hoàn trong quá trình ngân hàng bị thanh lý, thông báo công khai được phát đi vào ngày 13/1.

Thông báo yêu cầu toàn bộ người gửi tiền và chủ nợ cung cấp đầy đủ thông tin cùng chi tiết các khiếu nại tài chính liên quan đến Prince Bank. Những trường hợp không đăng ký yêu cầu đúng thời hạn sẽ mất quyền bồi hoàn hoặc không được hưởng bất kỳ khoản phân chia nào từ quá trình thanh lý.

Quá trình thanh lý Prince Bank do đơn vị được Ngân hàng Quốc gia Campuchia chỉ định thực hiện. Cơ quan này cho biết người gửi tiền vẫn có thể rút tiền nếu có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, đồng thời khách hàng vay vốn vẫn phải duy trì nghĩa vụ trả nợ. Ngân hàng Quốc gia Campuchia khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình để bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng.

Khối tài sản khổng lồ

Theo tờ The Times trích dẫn lời một cựu nhân viên, vị tỷ phú 38 tuổi người Trung Quốc từng khoe khoang rằng ông sở hữu khối tài sản lên tới 60 tỷ USD . Mặc dù chưa có xác nhận độc lập về con số này, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy sự giàu có đáng kinh ngạc của ông.

Phần lớn tài sản bị phong tỏa là tiền mã hóa. Tháng 10/2025, nhà chức trách Mỹ đã thực hiện vụ tịch thu kỷ lục 127.271 Bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ USD ) từ các tài khoản của Trần Chí.

Tại Campuchia, Trần Chí đã xây dựng một đế chế kinh doanh và bất động sản bao gồm cả ngân hàng và một trường dạy chế tác đồng hồ cao cấp - nơi sản xuất những chiếc đồng hồ xa xỉ từng được dùng làm quà tặng cho các nhà lãnh đạo thế giới.

Ngoài ra, Trần Chí còn sở hữu cổ phần tại các công ty niêm yết và danh mục tài sản toàn cầu trải dài từ Anh, Hong Kong đến Đài Loan và Nhật Bản. Trong đó bao gồm tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh ( 134 triệu USD ) tại London và nhiều căn hộ cao cấp ở Singapore. Sau khi lệnh trừng phạt được công bố, hai văn phòng gia đình liên quan đến Trần Chí tại Singapore cũng bị tước quyền miễn thuế.

Sự giàu có của trùm lừa đảo Trần Chí gắn liền với lối sống xa hoa tột độ. Ông thường di chuyển bằng xe sang, điển hình là chiếc Mercedes-Maybach đen mang biển số quý tộc "5555". Tập đoàn Prince cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện lộng lẫy, tiêu biểu là trên chiếc siêu du thuyền NONNI II dài 53m.

Khi bị truy tố vào tháng 10/2025, Trần Chí vẫn đang lẩn trốn nhưng đã kịp thuê công ty luật hàng đầu của Mỹ để khiếu nại việc tịch thu số Bitcoin khổng lồ của mình. Đến ngày 11/11, Tập đoàn Prince phá vỡ sự im lặng bằng tuyên bố bác bỏ mọi cáo buộc, gọi đây là nỗ lực "biện minh cho việc tịch thu bất hợp pháp tài sản". Tại Singapore, các cộng sự của Trần Chí cũng nỗ lực giải tỏa các tài khoản ngân hàng nhưng đã bị thẩm phán bác bỏ vào tháng 1/2026.

Trong nhiều tháng, có rất ít dấu vết của Trần Chí ngay cả khi ông tung ra các phản đòn pháp lý chống lại cáo buộc của Mỹ. Thế nhưng, trong một diễn biến bất ngờ, Trần Chí đã bị bắt vào ngày 6 tháng 1 tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc để phục vụ điều tra.

Trung Quốc lên tiếng về vụ bắt giữ

Sau khi áp giải Trần Chí về nước, Bộ Công an Trung Quốc chính thức định danh Trần Chí là kẻ cầm đầu "tập đoàn cờ bạc và lừa đảo xuyên quốc gia".

Bộ Công an Trung Quốc cho biết sẽ sớm phát lệnh truy nã các nhân vật chủ chốt trong mạng lưới tội phạm của Trần Chí, đồng thời khẳng định quyết tâm truy bắt toàn bộ đối tượng đang bỏ trốn. Theo cơ quan an ninh này, việc Trần Chí được đưa từ Campuchia về Trung Quốc là một thành tựu lớn trong hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Campuchia. Trước đó, hai bên đã có nhiều tháng phối hợp điều tra.

Trần Chí khi vừa bị áp giải khi rời máy bay tại sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Bộ Công an Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, cho biết các cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ công bố thêm thông tin trong thời gian tới và đề nghị công chúng theo dõi.

Theo bà Mao Ninh, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các quốc gia láng giềng, trong đó có Campuchia, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và duy trì trật tự trong các hoạt động giao lưu, hợp tác khu vực.

“Đấu tranh chống cờ bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông và các loại tội phạm liên quan là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế”, bà Mao nhấn mạnh.

Bà cho biết thêm, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tích cực phối hợp với Campuchia và nhiều quốc gia khác, đạt được những kết quả đáng kể trong việc trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông và tội phạm trên không gian mạng.

Những "cánh tay" đắc lực của Trần Chí. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết các hoạt động điều tra và bắt giữ nghi phạm được tiến hành theo đề nghị của phía Trung Quốc, trong khuôn khổ hợp tác song phương chống tội phạm xuyên biên giới. Bộ này cũng xác nhận quốc tịch Campuchia của Trần Chí đã bị thu hồi theo sắc lệnh hoàng gia ban hành hồi tháng 12/2025, song không công bố chi tiết các cáo buộc.

Prince và Trần Chí bị phanh phui như thế nào?

Theo Bloomberg, những vết nứt đầu tiên trong hình ảnh của Tập đoàn Prince xuất hiện từ năm 2020, khi tòa án Trung Quốc truy tố các đối tượng chuyển tiền lừa đảo và cộng sự hỗ trợ đánh bạc trực tuyến liên quan đến tập đoàn này. Bắc Kinh thành lập lực lượng đặc nhiệm điều tra Prince Group và định danh đây là "tổ chức đánh bạc trực tuyến khổng lồ". Phản bác lại, phía tập đoàn đổ lỗi cho các cá nhân bên ngoài đã mạo danh họ.

Prince bị giám sát chặt hơn từ năm 2024 sau khi nhiều cơ quan truyền thông phanh phui chi tiết các hoạt động lừa đảo của họ. Tập đoàn Prince kịch liệt phủ nhận và thuê công ty luật để đối phó. Tuy nhiên, đến tháng 11, công ty luật này xác nhận ngừng đại diện cho Prince, đồng thời các nội dung phủ nhận cũng bị gỡ bỏ khỏi website của tập đoàn.

Trước khi các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh chính thức được công bố vào giữa tháng 10, chính quyền Đài Loan và Singapore cũng xác nhận đã âm thầm điều tra mạng lưới của Trần Chí.

Hàn Quốc cũng nối gót với các lệnh trừng phạt riêng vào cuối tháng 11. Chính quyền Đài Loan, Hong Kong, Thái Lan và Singapore đã đóng băng hoặc tịch thu tài sản của Tập đoàn Prince, Trần Chí và các cộng sự, đồng thời thực hiện nhiều vụ bắt giữ liên quan đến vụ án.

Gần 3 tháng sau lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh, Trần Chí đã bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 10/2025, Chính phủ Mỹ cáo buộc tỷ phú này là chủ mưu đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn liên quan đến các trại lao động cưỡng bức, đồng thời khởi tố vắng mặt ông với tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Trần Chí sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Tỷ phú 38 tuổi người Trung Quốc này nhập quốc tịch Campuchia vào năm 2014 và sở hữu cả hộ chiếu của Saint Lucia, Vanuatu và Cyprus.

Trần Chí thành lập Prince Group trong năm 2015. Hoạt động của tập đoàn từng trải rộng trên nhiều lĩnh vực như bất động sản, ngân hàng, khách sạn, thương mại điện tử, với hàng chục pháp nhân tại hơn 30 quốc gia.

Lực lượng an ninh Trung Quốc áp giải ông trùm Trần Chí Video CCTV công bố cho thấy trùm Trần Chí ngày 7/1 được dẫn độ về Trung Quốc trên chuyến bay China Southern. Trên máy bay, ông bị xích tay chân, đội mũ đen, sau đó được áp giải xuống ôtô rời sân bay.