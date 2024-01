De Bruyne tái xuất, Man City đáng sợ hơn

Phút 57 trên sân Etihad, HLV Pep Guardiola đưa Kevin de Bruyne vào sân thay Julian Alvarez. 17 phút sau, tiền vệ người Bỉ có pha kiến tạo cho Jeremy Doku ghi bàn ấn định tỷ số 5-0 cho Man City trước Huddersfield Town. Một ngày trở lại mỹ mãn với De Bruyne.

De Bruyne dính chấn thương gân khoeo, phải nghỉ thi đấu 138 ngày, theo đó vắng mặt 32 trận trong thời gian qua. Gặp Huddersfield đánh dấu cột mốc lần đầu tiên tiền vệ 32 tuổi tái xuất. De Buyne trở lại, Man City cũng thắng lớn.

Ở trận này, Phil Foden tiếp tục tỏa sáng rực rỡ. Tiền vệ người Anh lập cú đúp. Đó là bàn thắng thứ 71 trên tất cả mặt trận của Foden từ ngày ra mắt "The Cityzens" ở mùa 2017/18.

Trong 4 trận gần nhất, tiền vệ 23 tuổi cũng ghi 4 bàn và có 2 kiến tạo. Nhận xét Foden, HLV Darren Moore của Huddersfield Town thốt lên: "Tôi nghĩ Phil đã chơi một trận đấu quá xuất sắc cho Man City".

Chứng kiến Foden liên tiếp làm tung lưới Huddersfield Town, đồng đội Erling Haaland không giấu được cảm xúc trên khán đài. Anh bật dậy, nhún nhẩy một cách đầy phấn khích.

"Foden đang chơi thứ bóng đá đáng kinh ngạc ở vị trí đó và cậu ấy thật sự thoải mái. Trong nhiều trận đấu, tôi tin De Bruyne và Foden hoàn toàn có thể sát cánh cùng nhau", HLV Pep Guardiola nói.

Man City đang trở lại, họ toàn thắng trong 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Ngay cả khi không có tiền đạo chủ lực Erling Haaland vì chấn thương, sức mạnh "The Cityzens" không hề bị giảm sút. Hàng công CLB vẫn hoạt động hiệu quả. Đó một phần nhờ phong độ xuất sắc của Foden.

Giờ đây, Man City có De Bruyne trở lại, Foden không thể bị ngăn chặn. Một thông điệp được nhà ĐKVĐ Premier League phát đi và tất cả phải dè chừng.

