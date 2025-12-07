Dậy từ 5h để tới xếp hàng xin chữ ký nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

|
Sáng 7/12, tại hội trường Đại học Tổng hợp (Hoàn Kiếm, Hà Nội), NXB Trẻ tổ chức sự kiện "Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tặng chữ ký bạn đọc" nhân dịp tác phẩm "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" mới ra mắt của nhà văn.
Hàng dài độc giả xếp hàng chật kín vỉa hè trường Đại học Tổng hợp sáng 7/12. Nhiều độc giả cho biết đã phải dậy từ sớm, xếp hàng từ 6h để sớm được gặp mặt nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Không gian ký tặng sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tại sảnh hội trường Đại học Tổng hợp.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thực hiện ký tặng bạn đọc. Nói về lý do ra đời tác phẩm "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết: "Nhiều bạn đọc thường trách tôi hay chọn kết mở/kết lửng cho các cuốn sách của mình, làm các bạn tò mò về 'hậu vận' của các nhân vật. Như Đi qua hoa cúc, Những cô em gái, Mùa hè không tên, Tiệm sách của nàng, Ngồi khóc trên cây, v.v...
Với cuốn "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", cũng vậy. Các bạn muốn biết Mận có tìm lại được ba mình hay không? Thiều và Mận cuối cùng có sẽ gặp lại không? Nếu gặp lại thì mối quan hệ giữa hai bạn ấy phát triển như thế nào? Bạn đọc không biết tôi cũng tò mò không kém gì các bạn, vì tôi cũng không biết gì hơn về số phận của các nhân vật một khi cuốn sách đã khép lại. Để thỏa mãn óc tò mò, tôi buộc phải viết một cuốn sách khác. Tôi phải dùng một cuốn sách để trả lời một cuốn sách. Đó là lý do tác phẩm Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo ra đời..."
"Tôi đã thức dậy từ 5h, chờ đợi hơn 2 tiếng đồng hồ tại khuôn viên trường Đại học Tổng hợp để được gặp mặt và giao lưu cùng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tôi yêu thích những câu chuyện văn hóa từ các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được truyền trải rất gần gũi tới bạn đọc trẻ", Nam Phương (20 tuổi, sinh viên Học viện Ngoại giao) nói.
"Tôi đã đọc nhiều tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từ những năm học cấp 2, điều tôi yêu thích ở các tác phẩm của nhà văn là cảm giác hoài niệm tuổi thơ hiện hữu qua từng trang sách. Được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng sách cũng cho tôi cảm xúc rất đặc biệt, khi sự kiện hôm nay cũng trùng với ngày sinh nhật của tôi, nhà văn đã ưu ái gửi gắm những lời chúc tốt đẹp vào trang sách", Nguyễn Hải Phương (20 tuổi, phường Chương Mỹ) chia sẻ.
"Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" là tác phẩm mới của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, vừa ra mắt bạn đọc trong những tháng cuối năm 2025. Cuốn sách tựa cỗ máy thời gian đưa độc giả quay trở lại Sài Gòn của thập niên 80 còn nhiều khó khăn về vật chất nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương, đùm bọc giữa con người với con người. "Hướng dẫn viên" trên chuyến hành trình ấy chính là bộ ba Thiều, Tường và Mận - những nhân vật bước ra từ thiên truyện "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" nức tiếng năm nào. Ở chặng hành trình mới này, ba đứa trẻ hồn nhiên nơi thôn dã năm nào mà trở thành những thiếu niên đang tập quen với nếp sống của một đô thị còn nhiều xa lạ.
"Điều tôi thú vị ở tác phẩm mới lần này là một lần nữa tôi lấy bối cảnh Sài Gòn sau nhiều tác phẩm viết về vùng thôn quê miền Trung. Cốt truyện diễn ra ở thời đất nước vừa ra khỏi chiến tranh, đời sống còn nhiều khó khăn vất vả và cách con người vượt qua những khó khăn, cả cách ứng xử giữa con người với nhau trong hoàn cảnh đó có rất nhiều điều đáng để nhớ lại", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết.