Đây là chiếc Galaxy S mỏng nhất của Samsung

Với khối lượng 163 g, Galaxy S25 Edge chỉ nặng hơn 1 g so với S25 tiêu chuẩn nhưng kích thước màn hình lớn hơn (6,7 inch so với 6,2 inch). Thiết bị vẫn dày hơn đôi chút so với dòng Galaxy Tab S10 hay Z Fold6. Dù vậy, đây là lựa chọn duy nhất hiện tại nếu người dùng ưa thích thiết kế smartphone truyền thống nhưng mỏng nhẹ. Ảnh: Bloomberg.