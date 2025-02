Đây là chiếc điện thoại gập mỏng nhất thế giới

Cây viết tờ The Verge nhận định Oppo Find N5 mang lại cảm giác thật sự mỏng khi gập lại, đến mức cổng USB type C dường như chỉ được ngăn cách khỏi phần ngoài của điện thoại bởi một lớp kim loại như sợi tóc. "Nếu không loại bỏ hoàn toàn cổng kết nối, thật khó để tưởng tượng có thể ra đời chiếc điện thoại nào mỏng hơn thế", Preston nhận xét. Ảnh: The Verge.