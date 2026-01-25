David Beckham: Gia đình là điều ý nghĩa nhất với cuộc sống của tôi

David Beckham từng nhắc về gia đình như điều ý nghĩa nhất của cuộc đời. Thế nhưng gần 30 năm sau, cựu danh thủ và vợ bị con trai cáo buộc đã dàn dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc.

“Thương hiệu Beckham” đang đứng trước nguy cơ lung lay khi con trai cả Brooklyn tuyên bố cắt đứt quan hệ với gia đình sau thời gian mâu thuẫn kéo dài. Trong bức tâm thư dài 6 trang, Brooklyn cho rằng cuộc sống gia đình hạnh phúc công chúng biết đến chỉ là sự dàn dựng của cha mẹ.

Gia đình Beckham từng được xem như hình mẫu gia đình lý tưởng. Ảnh: David Beckham.

Trái ngược với những lùm xùm ở hiện tại, nhà Beckham từng được xem như hình mẫu gia đình lý tưởng và biểu tượng quyền lực toàn cầu suốt 3 thập kỷ qua. Ở chương mở đầu của tự truyện David Beckham - Góc cạnh đời tôi, cựu danh thủ đã viết: “Điều ý nghĩa nhất với cuộc sống của tôi chính là những gì ở trước mặt tôi: Gia đình”.

Khởi đầu của “thương hiệu Beckham”

Chuyện tình lãng mạn giữa David và Victoria Beckham là một trong những yếu tố giúp “thương hiệu Beckham” trở nên thành công. Cả hai gặp nhau lần đầu tại bữa tiệc rượu của trận đá bóng từ thiện vào năm 1997.

Trong cuốn tự truyện David Beckham - Góc cạnh đời tôi, cựu danh thủ dành nhiều trang để kể về gia đình. Ảnh: TH Books.

Thời điểm ấy, Victoria là thành viên của nhóm nhạc Spice Girls nổi tiếng thế giới, còn David chỉ vừa bắt đầu sự nghiệp. Anh kể bản thân đã phải lòng Victoria từ khi thấy cô trên truyền hình. Vì quá ngại ngùng, chàng cầu thủ trẻ tuổi bỏ lỡ cơ hội làm quen với “cô gái trong mơ” của mình. Victoria là người xin số điện thoại của David ở lần gặp mặt tiếp theo.

Victoria là “cô gái trong mơ” của David Beckham. Ảnh: Victoria Beckham.

Cặp đôi bắt đầu mối quan hệ trong bí mật, những buổi hẹn hò chủ yếu diễn ra trong chiếc xe hơi của David. “Tôi nghĩ Victoria và tôi hạnh phúc đến nỗi chúng tôi không ngại kể cho người lạ về mối tình này. Khi yêu ai, ta muốn cả thế giới biết. Thế nhưng mối quan hệ của chúng tôi phải được giữ bí mật. [...] Giữ kín việc hẹn hò với Victoria không hẳn là sự lựa chọn của tôi nhưng tôi tôn trọng thế giới của cô ấy”, cựu danh thủ viết.

Dù vậy, tin đồn cả hai hẹn hò vẫn lan truyền nhanh chóng. Sau 6 tháng bên nhau, David quyết định ngỏ lời cầu hôn với Victoria. Tháng 3/1999, Brooklyn chào đời. Tháng 7/1999, David và Victoria tổ chức đám cưới thế kỷ.

“Trong hành trình phiêu lưu của mùa giải năm 1999, cuộc sống của tôi đã có những bước ngoặt kỳ diệu đến mức khó lòng tin được. Đúng vào lúc mọi người bắt đầu hình dung về những điều có thể xảy ra với đội bóng, Brooklyn xuất hiện trong cuộc đời tôi và Victoria. Chỉ vài tháng sau đêm chung kết của Manchester United tại Nou Camp - đêm mà điều không thể đã trở thành hiện thực - tôi, David Robert Joseph Beckham, đã trao lời thề và kết hôn với người con gái trong mơ của mình”, David bày tỏ niềm hạnh phúc khi kể về đám cưới với Victoria.

Cặp đôi kết hôn sau 2 năm hẹn hò. Ảnh: OK! Magazine.

Đứa trẻ lớn lên trong sự nổi tiếng

Là con trai đầu lòng của David và Victoria, Brooklyn nhận được sự quan tâm của công chúng ngay khi mới chào đời. Theo David Beckham, vào ngày Victoria và Brooklyn xuất viện, phóng viên, nhiếp ảnh gia và người hâm mộ tập trung đông đúc trước cửa bệnh viện. Cựu danh thủ kể đó là một trải nghiệm khủng khiếp đối với gia đình anh, đặc biệt là em bé Brooklyn chỉ mới vài ngày tuổi và Victoria mệt mỏi sau khi sinh nở.

Năm 2000, David đã đưa Brooklyn ra sân để chụp hình ăn mừng cùng đồng đội sau khi Manchester United giành chiến thắng trong trận đấu thuộc giải Ngoại hạng Anh trước Tottenham Hotspur tại sân Old Trafford. Những năm sau đó, Brooklyn nhiều lần xuất hiện cùng cha trong các trận đấu ở Tây Ban Nha, Pháp và Mỹ.

Cậu bé Brooklyn chụp ảnh cùng cha sau khi Manchester United vô địch giải Ngoại hạng Anh năm 2000. Ảnh: Thư viện Allstar.

Bên cạnh đó, trong tự truyện của mình, David Beckham nhiều lần mô tả Brooklyn như một đứa trẻ sớm bộc lộ “thiên phú” với bóng đá: khả năng giữ thăng bằng tốt, phản xạ nhanh và niềm say mê vận động ngay từ khi còn rất nhỏ. Những câu chuyện ấy vô tình khiến Brooklyn được kỳ vọng sẽ trở thành siêu sao bóng đá giống cha trước khi anh đủ lớn để hiểu mình thực sự thích điều gì.

Trong bức tâm thư đăng tải ngày 19/1, Brooklyn cho biết trải nghiệm tuổi thơ của anh không như những gì công chúng vẫn thấy. Anh cho rằng bản thân đã bị đối xử như một sản phẩm ngay từ thời thơ ấu, khi mọi quyết định trong cuộc đời đều chịu sự kiểm soát của cha mẹ.

Brooklyn Beckham đã viết trong tâm thư rằng anh không muốn hòa giải với gia đình. Ảnh: WireImage.