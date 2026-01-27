David Beckham gây chú ý

Cả gia đình Beckham vừa xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris. Các thành viên gây chú ý khi góp mặt ở sự kiện.

Theo Page Six, Victoria và David Beckham lần đầu tiên xuất hiện cùng các con tại Tuần lễ thời trang Paris sau những ồn ào liên quan đến bài đăng của Brooklyn một tuần trước.

Gia đình cựu danh thủ trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi rời khỏi buổi trình diễn thời trang cao cấp Xuân Hè 2026 vào chiều 25/1 (giờ địa phương).

Cựu thành viên nhóm Spice Girls và chồng nắm chặt tay nhau đi phía trước, theo sau là con gái 14 tuổi, Harper. Hai anh em Cruz, Romeo Beckham cũng được bắt gặp đi cùng bạn gái - Jackie Apostel và Kim Turnbull. Các thành viên đều diện trang phục thanh lịch, sang trọng.

Gia đình Beckham xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris. Ảnh: GC.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James chia sẻ với Mirror: "David trông mạnh mẽ, nghiêm nghị và luôn toát lên sự bảo vệ, trong khi Victoria lại thể hiện sự bình tĩnh".

"David thường đi trước và nắm tay Victoria khi họ đi ngang qua giới truyền thông, nhưng ở đây, hình ảnh đó đã được nâng cấp một cách ấn tượng. Nhìn vào khoảnh khắc này khiến anh trông mạnh mẽ và đầy quyền lực trong việc bảo vệ gia đình, đặc biệt là vợ mình. Anh ấy và vợ luôn thể hiện sự ủng hộ lẫn nhau, cho thấy thương hiệu Beckham không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ rạn nứt gây tranh cãi nào", chuyên gia nói thêm.

Về phía Brooklyn, sau khi đăng tải tâm thư dài 6 trang "tố" cha mẹ, anh cùng vợ - Nicola Peltz cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian thư thái ở Malibu. Cặp vợ chồng diện trang phục kín đáo, dắt cún cưng và uống cà phê. Nicola Peltz rạng rỡ bên chồng, trong khi Brooklyn ôm vợ tình tứ. Cả hai được trông thấy nói chuyện vui vẻ trong suốt quá trình đi dạo trên bãi biển.

Ngày 19/1, Brooklyn lần đầu tiên phá vỡ sự im lặng để trực tiếp lên tiếng về những rạn nứt sâu sắc với David và Victoria. Đầu bếp 26 tuổi cáo buộc cha mẹ đã nỗ lực kiểm soát truyền thông và cố tình phá hoại cuộc hôn nhân của anh với Nicola Peltz.

Trong bài đăng dài, đầu bếp cáo buộc cha mẹ kiểm soát, lợi dụng và cố tình phá hoại cuộc hôn nhân của anh. Brooklyn chỉ thực sự tìm thấy sự bình yên và thoát khỏi chứng rối loạn lo âu kể từ khi rời xa vòng tay của David và Victoria.