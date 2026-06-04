Đầu tư nhân lực, hướng đến phát triển ngành HVAC bền vững tại Việt Nam

Trong bối cảnh ngành HVAC giữ vai trò quan trọng trong công trình hiện đại, yêu cầu đối với nguồn nhân lực kỹ thuật không ngừng được nâng cao.

Từ góc nhìn đó, Panasonic đẩy mạnh đầu tư vào giáo dục và đào tạo thực tiễn, góp phần xây dựng nền tảng nhân lực chất lượng cao cho ngành HVAC tại Việt Nam.

Tầm nhìn phát triển bền vững

Trải qua hơn 50 năm phát triển tại Việt Nam, Panasonic luôn theo đuổi triết lý lấy con người làm trọng tâm và đóng góp cho sự phát triển xã hội. Từ nền tảng đó, thương hiệu chuẩn Nhật nỗ lực cung cấp giải pháp HVAC chuyên nghiệp, nhằm cải thiện chất lượng không khí và kiến tạo cuộc sống khỏe mạnh cho cộng đồng.

Hiện nay, thị trường HVAC tại Việt Nam đứng trước bước ngoặt lớn khi quá trình đô thị hóa và mở rộng hạ tầng thúc đẩy nhu cầu về hiệu suất năng lượng, cùng chất lượng không khí trong nhà.

Định hướng phát triển công trình xanh và cam kết Net Zero đòi hỏi hệ thống HVAC phải tích hợp công nghệ thông minh, tối ưu năng lượng và đáp ứng tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cho đội ngũ kỹ sư, khi cần năng lực thích ứng nhanh với xu thế công nghệ toàn cầu.

Dù vậy, khoảng cách giữa đào tạo học thuật và nhu cầu thực tiễn vẫn là thách thức lớn. Nhận thức được yêu cầu cấp thiết về thế hệ nhân sự có năng lực giải quyết tốt bài toán kỹ thuật, Panasonic lựa chọn đầu tư giáo dục và đào tạo như chiến lược dài hạn, đồng hành sự phát triển bền vững của ngành HVAC Việt Nam.

Kiến tạo nền tảng giáo dục thực tiễn cho thế hệ trẻ ngành HVAC

Để hiện thực hóa định hướng đào tạo gắn liền thực tiễn, Panasonic thiết lập chuỗi giải pháp đồng bộ, trong đó, HVAC Innovation Center tại khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) được xem là nền tảng trọng điểm. Mô hình kết hợp trưng bày công nghệ, thử nghiệm - phát triển sản phẩm và đào tạo đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu theo tiêu chuẩn Panasonic; đồng thời là không gian để giảng viên và sinh viên đưa đề tài nghiên cứu vào thực nghiệm, hướng đến ứng dụng quy mô lớn hơn trong tương lai.

HVAC Innovation Center - mô hình HVAC tích hợp đa chức năng đầu tiên của Panasonic tại Việt Nam.

Tiếp nối chuỗi hoạt động tài trợ phòng thực hành HVAC tại cơ sở đào tạo trọng điểm như Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Bách Khoa - Đại học Cần Thơ, trong tháng 5, Panasonic tiếp tục bàn giao Trung tâm Thực hành HVAC cho trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng và phòng thí nghiệm giải pháp HVAC cho Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là những đơn vị đào tạo kỹ thuật hàng đầu, cung ứng nguồn nhân lực kỹ sư nhiệt lạnh chất lượng cao cho cả nước.

Được trang bị hệ thống điều hòa, thông gió và giải pháp chất lượng không khí trong nhà, phòng thực hành giúp sinh viên trực tiếp quan sát, thực nghiệm và hiểu rõ cách hệ thống HVAC vận hành. Từ đó, sinh viên có cơ hội nâng cao tư duy kỹ thuật, khả năng ứng dụng và sẵn sàng cho môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh khối đại học, Panasonic mở rộng tài trợ thiết bị cho 5 trường cao đẳng tại nhiều tỉnh thành nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trên diện rộng.

Phòng thí nghiệm giải pháp HVAC do Panasonic tài trợ được trang bị hệ thống điều hòa, thông gió và giải pháp chất lượng không khí trong nhà tiên tiến.

Đánh giá chiến lược hợp tác này, PGS.TS Trương Hoành Sơn, Hiệu trưởng Trường Cơ khí - Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận định: “Việc mở ra phòng thí nghiệm giải pháp HVAC tạo cơ hội để giảng viên và sinh viên tiếp cận công nghệ điều hòa - thông gió tiên tiến từ Nhật Bản. Đây là nền tảng quan trọng giúp chúng tôi tăng cường tính thực tiễn trong đào tạo, và có thể góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên”.

Không dừng ở đó, Panasonic hướng đến đầu tư sâu rộng với mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn cho sinh viên ngành HVAC. Thương hiệu phối hợp nhà trường triển khai hoạt động đào tạo do đội ngũ kỹ sư Panasonic chia sẻ kiến thức; đồng thời tổ chức chương trình Panasonic Fresher Program nhằm mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành kỹ thuật.

Panasonic phối hợp trường đại học, cao đẳng triển khai hoạt động đào tạo chuyên sâu.

Chia sẻ về tầm nhìn dài hạn, ông Makoto Ishizaka - Trưởng phòng cấp cao Phòng Kinh doanh Ngành hàng Điều hòa thương mại, Panasonic Air-Conditioning Việt Nam - khẳng định: “Trong tương lai, Panasonic tiếp tục phối hợp nhà trường để triển khai hoạt động thực hành và đào tạo do đội ngũ kỹ sư của chúng tôi trực tiếp hướng dẫn, giúp sinh viên từng bước nâng cao kỹ năng, tự tin và sẵn sàng cho môi trường làm việc sau khi tốt nghiệp”.

Thông qua chuỗi hoạt động đầu tư vào con người, Panasonic từng bước hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam.

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