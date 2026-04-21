Đấu súng giữa cảnh sát và tội phạm tại khu ổ chuột, 200 du khách mắc kẹt

  • Thứ ba, 21/4/2026 15:44 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Ngày 20/4, hơn 200 du khách đã bị mắc kẹt trên đỉnh một ngọn đồi nổi tiếng nhìn ra Rio de Janeiro do một cuộc đấu súng nổ ra giữa cảnh sát và các băng nhóm ma túy trong một khu ổ chuột gần đó.

Cảnh sát Brazil tuần tra trên đường phố tại Rio de Janeiro. Ảnh minh họa: TTXVN.

Theo một công ty du lịch, du khách, phần lớn là người nước ngoài đã bị mắc kẹt khoảng 2 giờ trên Đồi Hai Anh Em (Morro Dois Irmaos) trong khi giao tranh dữ dội diễn ra trên sườn đồi bên dưới giữa cảnh sát và các tay súng của Comando Vermelho, một trong những nhóm tội phạm lớn nhất Brazil.

Trong khi đó, cảnh sát cho biết khi lực lượng này đến khu ổ chuột Vidigal, những đối tượng buôn ma túy đã nổ súng. Không có ai thương vong trong vụ việc. 3 đối tượng đã bị bắt giữ.

Du khách đã xuống đồi sau khi nhận được tín hiệu cho phép từ cảnh sát.

Nhìn ra bãi biển Ipanema và Leblon từ độ cao 533 mét, Đồi Hai Anh Em là một trong những điểm ngắm cảnh nổi tiếng nhất của thành phố Rio de Janeiro và thu hút hàng nghìn du khách mỗi tuần. Các công ty du lịch lo ngại các vụ đấu súng như vậy sẽ ảnh hưởng đến ngành du lịch của thành phố. Năm 2025, Rio de Janeiro đã đón lượng khách quốc tế kỷ lục, lên đến hơn 2,1 triệu lượt người.

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Đài Trang (TTXVN)

Sức mạnh tàu USS Spruance ép tàu Iran dừng bước

'Bàn tay thép' đứng sau đường lối cứng rắn của Iran

13 phút trước 16:17 21/4/2026

0

Ông Ahmad Vahidi nổi lên như một trong những nhân vật quân sự có ảnh hưởng lớn trong bộ máy quyền lực Tehran. Ông hiện được xem là người góp phần định hình đường lối quân sự cứng rắn của Iran.

Suc manh tau USS Spruance ep tau Iran dung buoc hinh anh

Sức mạnh tàu USS Spruance ép tàu Iran dừng bước

2 giờ trước 14:37 21/4/2026

0

Vụ việc tàu khu trục USS Spruance của Hải quân Mỹ đánh chặn tàu chở hàng Touska treo cờ Iran khiến con tàu nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, từ hỏa lực, tốc độ cho đến vai trò tấn công.

