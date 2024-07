Đậu nành ‘trăm phần tốt’, bạn biết được mấy phần?

Là thương hiệu sữa đậu nành được chọn mua số 1 tại Việt Nam, Fami mang các giá trị trăm tốt từ đậu nành đến người tiêu dùng thông qua các dòng sản phẩm nào? Fami Nguyên Chất, Fami Canxi.

Fami Nguyên Chất, Fami Canxi, Fami Go.

Fami Nguyên Chất, Fami Canxi, Fami Go, Fami Green Soy.

Fami Nguyên Chất, Fami Canxi, Fami Green Soy. Là sứ giả mang giá trị trăm tốt của đậu nành đến với NTD hiện đại, từ năm 1997 đến nay, Fami luôn không ngừng cải tiến để mang đến trải nghiệm sản phẩm thơm ngon, gia tăng nhiều lợi ích sáng tạo từ đậu nành nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của khách hàng. Với nỗ lực bền bỉ, danh mục sản phẩm của Fami hiện nay mở rộng từ : Fami Nguyên Chất Ngon khỏe trăm phần, Fami Go Cho bữa sáng đủ chất , Fami Canxi thêm chắc khỏe Xương và mới đây nhất, Fami Green Soy Khỏe đẹp trăm phần cũng chính thức gia nhập “đại gia đình” Fami để mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hấp dẫn.