Đâu là kênh đầu tư hiệu quả hiện nay?

Nhiều nhà đầu tư đang dành sự quan tâm đến bất động sản. Trong đó, phân khúc nhà liền thổ cao cấp với pháp lý minh bạch giữ vị thế nhờ tính an toàn, ổn định dài hạn.

Bên cạnh chứng khoán, vàng hay tiền số, tâm lý "bỏ trứng nhiều giỏ" thúc đẩy nhà đầu tư Việt Nam chuyển dòng vốn sang bất động sản, đặc biệt là phân khúc nhà liền thổ cao cấp.

Bất động sản thấp tầng vẫn là lựa chọn tối ưu

Sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng được dự báo biến động trong vài tuần tới, phụ thuộc vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định cắt giảm lãi suất trong tháng 12.

Nhận định về thị trường chứng khoán, giới chuyên gia cho rằng chỉ số VN-Index dao động trong biên độ 1.600-1.700 điểm kể từ tháng 8. Do đó, khả năng cao chỉ số chung trong ngắn hạn vẫn dao động tích lũy trong biên độ với mức thanh khoản thấp.

Với bất động sản, theo CBRE Việt Nam, thị trường TP.HCM tăng nhiệt trong quý III bởi 220 căn thấp tầng mở bán mới. Ngoài ra, theo Savills TP.HCM, thị trường nhà ở thấp tầng có dấu hiệu khởi sắc trong quý III với tỷ lệ hấp thụ tăng lên 24%. Trong đó, phân khúc giá trên 30 tỷ đồng chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu nguồn cung. Khả năng hấp thụ tốt cho thấy nhà đầu tư có niềm tin vào tiềm năng sinh lời dài hạn của bất động sản thấp tầng.

Dự án nằm trong khu vực nội đô TP.HCM với hệ thống hạ tầng đồng bộ thường ghi nhận biên độ tăng giá ổn định.

Từ thực tế cho thấy, bất động sản vẫn được xem là kênh đầu tư dễ tiếp cận. Năm 2026, kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt trên 10%. Điều này khiến bất động sản tiếp tục là kênh thu hút dòng vốn, bởi động lực đến từ phát triển hạ tầng. Quy luật "hạ tầng xây dựng đến đâu, bất động sản tăng giá đến đó" thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa hai yếu tố.

Khu đông TP.HCM - tâm điểm hạ tầng mới dẫn sóng thị trường

Hạ tầng là đòn bẩy tạo nên sức bật cho bất động sản. Mỗi công trình mới được triển khai đều trở thành động lực củng cố niềm tin và thúc đẩy kỳ vọng tăng trưởng cho thị trường.

Nút giao Mỹ Thủy được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo khu đông TP.HCM, giúp kết nối liên vùng và thúc đẩy giao thương khu vực.

Hiện, khu đông thu hút hơn 70% tổng vốn đầu tư hạ tầng TP.HCM, tập trung vào công trình: Vành đai 2 (dự kiến khởi công cuối năm 2025), Vành đai 3, nút giao Mỹ Thủy (dự kiến hoàn thành tháng 2/2026), nút giao An Phú (dự kiến hoàn thành cuối tháng 6/2026). Các công trình không chỉ nâng cao khả năng kết nối liên vùng, mà còn tác động đến giá trị bất động sản.

Đón đầu tiềm năng bứt phá tại khu đông, Gladia by the Waters, được phát triển bởi hai thương hiệu Keppel và Khang Điền, xuất hiện tại thời điểm hạ tầng bước vào giai đoạn tăng tốc. Dự án tọa lạc trên đường Võ Chí Công (Vành đai 2), liền kề trung tâm tài chính Thủ Thiêm, gần nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, di chuyển khoảng 20 phút về chợ Bến Thành và 45 phút đến sân bay quốc tế Long Thành.

Phân khu The Grand Villas có 4 dòng sản phẩm nổi bật, gồm: Garden Villas (biệt thự đơn lập), Park Villas (biệt thự hai mặt tiền), Riverside Villas (biệt thự tứ lập) và Signature Villas (biệt thự độc bản).

Với quy mô 11,8 ha, mật độ xây dựng 23,3%, phần lớn diện tích của dự án dành cho cây xanh và 5 công viên nội khu rộng 1,25 ha. Đây cũng là dự án tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận BCA Green Mark for Districts (Provisional) - tiêu chuẩn đô thị xanh do Cục Quản lý và Xây dựng Singapore cấp. Điều này cho thấy chất lượng và giá trị bền vững của Gladia by the Waters.

Hiện tại, toàn bộ khu biệt thự, nhà và cảnh quan của Gladia by the Waters được xây dựng hoàn thiện. Khách hàng có thể tham quan trực tiếp để cảm nhận thực tế.

Sở hữu vị trí đẹp và pháp lý minh bạch, Gladia by the Waters hứa hẹn là điểm sáng thu hút nhà đầu tư, đặc biệt khách hàng phía Bắc đang tìm kiếm bất động sản tại nội đô TP.HCM.