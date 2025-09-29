Xu hướng mua nhà TP.HCM của nhà đầu tư phía Bắc

Ngôi nhà thứ hai (second home) với lợi nhuận kép ngày càng thu hút giới đầu tư phía Bắc.

Nếu trước đây, second home chủ yếu là biệt thự biển hay condotel để nghỉ dưỡng thì nay, nhiều khách hàng phía Bắc ưu tiên nhà thấp tầng tại các đô thị lớn, đặc biệt là TP.HCM.

Tư duy chọn ngôi nhà thứ hai tích sản bền vững

Trong giai đoạn 2013-2019, bất động sản nghỉ dưỡng có sự tăng trưởng nóng. Nhưng vì đại dịch Covid-19 (2019-2022), dòng tiền sinh lời kép từ biệt thự nghỉ dưỡng không đạt kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư. Khi pháp lý dần tháo gỡ (2024-2025), thị trường thiết lập xu hướng mới về ngôi nhà thứ hai. Nhu cầu Nam tiến, tìm cơ hội mới của người Hà Nội nói riêng và nhà đầu tư phía Bắc nói chung có xu hướng tăng lên.

Gladia by the Waters sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho từng căn theo quy định.

Dữ liệu thị trường từ Batdongsan.com.vn cho thấy nhu cầu Nam tiến tăng lên, với 66% người Hà Nội quan tâm đến bất động sản phía Nam, gần 50% muốn mua nhà ở TP.HCM. Tiêu chí sản phẩm cũng đổi sang chung cư, nhà thấp tầng đô thị thay vì nghỉ dưỡng.

Động lực khiến nhà đầu tư Hà Nội dịch chuyển vào thị trường phía Nam, đặc biệt là TP.HCM, xuất phát từ tiềm năng lớn, nguồn cung dự án chất lượng.

Lý do dịch chuyển về TP.HCM

TP.HCM trở thành “miền đất hứa” nhờ hạ tầng đồng bộ với các tuyến đường cao tốc, Vành đai 2, 3, 4, đường sắt đô thị (metro), nút giao An Phú, nút giao Mỹ Thủy (dự kiến hoàn thành tháng 4/2026), cầu Cát Lái (dự kiến xây dựng 2026)… đặc biệt là sân bay Long Thành (dự kiến vận hành năm 2026).

Thứ hai, TP.HCM là trung tâm kinh tế thu hút mạnh dòng vốn trong và ngoài nước. Trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm dự kiến vận hành từ 2025, định hướng phát triển toàn diện từ ngân hàng, thị trường vốn đến quản lý tài sản và quỹ. Thứ ba, xu hướng dịch chuyển và tìm kiếm bất động sản ở miền Nam còn đến từ nhu cầu tích sản kết hợp dòng tiền sinh lời đều đặn. Trong đó, TP.HCM là nơi đáp ứng tốt tiêu chí này để người Hà Nội dễ dàng “xuống tiền” sở hữu.

Khu đông TP.HCM là lựa chọn ưu tiên

Gladia by the Waters - dự án thấp tầng bên sông hiếm có tại TP.HCM.

Trong 5 năm qua, hạ tầng kỹ thuật và xã hội tập trung mạnh tại khu đông TP.HCM, biến nơi đây thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng Hà Nội. Các dự án dọc tuyến metro và trục đường lớn như Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, Liên Phường… đang dẫn đầu về giá, trong khi nguồn cung khan hiếm.

Theo số liệu từ Savills Việt Nam, TP.HCM thiếu hụt nguồn cung nhà ở suốt 5 năm qua. Trong mục tiêu phát triển khoảng 235.000 căn nhà mới giai đoạn 2021-2025, thành phố mới đạt 24% chỉ tiêu, còn thiếu hụt 179.000 căn. Riêng bất động sản liền thổ, nguồn cung sơ cấp quý II/2025 giảm xuống chỉ còn 600 căn, trong khi nguồn cung mới khiêm tốn với 80 căn. 6 tháng đầu năm nay, nguồn cung sơ cấp đạt 700 căn với 170 giao dịch. Đến 2027, dự kiến có khoảng 3.600 căn mở bán, chủ yếu ở khu vực ngoại thành gắn với hạ tầng phát triển. Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu cao giúp thanh khoản tốt, trở thành động lực chính gia tăng giá trị bất động sản TP.HCM.

Trong chiến lược đa dạng hóa danh mục tài sản của khách hàng, dự án Gladia by the Waters phát triển bởi Keppel và Khang Điền được đánh giá là sản phẩm đầu tư phù hợp xu hướng lựa chọn ngôi nhà thứ hai của người Hà Nội.

Gladia by the Waters sở hữu 5 công viên chủ đề diện tích 1,25 ha, hơn 50 tiện ích đáp ứng nhu cầu đa thế hệ.

Dự án có mật độ xây dựng thấp (23,3%) bao gồm 226 căn giới hạn (biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự tứ lập, nhà liên kế có sân vườn) kiến tạo chất sống tinh tuyển giữa TP.HCM.

Gladia by the Waters tọa lạc trên đường Võ Chí Công (Vành đai 2), cửa ngõ kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời liền kề trung tâm tài chính Thủ Thiêm. Từ dự án, cư dân mất khoảng 20 phút để tiếp cận chợ Bến Thành hay khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đặc biệt, Gladia by the Waters cách sân bay quốc tế Long Thành chưa đầy 45 phút, thuận tiện cho việc di chuyển, mở rộng kết nối toàn cầu cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Hiện, giá biệt thự tại TP Thủ Đức (cũ) đạt khoảng 412 triệu đồng/m2, cao hơn 35% so với mức trung bình toàn TP.HCM là 304 triệu đồng/m2. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm nhưng nhu cầu ngày càng gia tăng, khu vực này vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Việc sở hữu ngôi nhà thứ hai tại trung tâm TP.HCM vừa đáp ứng nhu cầu an cư, vừa là tài sản tích lũy bền vững cho tương lai.