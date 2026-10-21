Những biểu hiện bất thường cảnh báo suy giáp

Không chỉ gây mệt mỏi, suy giáp còn có thể ảnh hưởng đến cân nặng, tiêu hóa, trí nhớ và chu kỳ kinh nguyệt. Nhiều dấu hiệu dễ bị nhầm với những vấn đề sức khỏe khác.

Tuyến giáp sản xuất hormone điều hòa quá trình trao đổi chất. Khi chức năng tuyến giáp suy giảm, nhiều hoạt động của cơ thể có thể bị ảnh hưởng. Ảnh: UnilabJo.

Suy giáp đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến nhất. Các bác sĩ chuyên về sức khỏe tuyến giáp đánh giá rằng khoảng 40% dân số gặp vấn đề này ở các mức độ khác nhau. Các vấn đề tuyến giáp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng hoạt động của tất cả tế bào của cơ thể. Lý do là vì tuyến giáp điều tiết chức năng trao đổi chất. Khi chức năng tuyến giáp giảm, tất cả cơ chế trong cơ thể hoạt động chậm lại.

Tiêu hóa chậm, cơ thể phục hồi chậm, phản ứng đề kháng chậm, sản xuất hormone và enzyme chậm, thân nhiệt giảm, v.v.. Tất cả thứ hoạt động ở mức kém tối ưu hơn, dẫn đến các vấn đề sức khỏe mạn tính. Các triệu chứng liên quan đến suy giáp bao gồm:

Thừa cân

Tay chân lạnh

Mệt mỏi

Đau nửa đầu

Hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS)

Khó chịu

Phù nề do tích nước

Lo âu và hoảng loạn

Trầm cảm nặng

Trí nhớ kém

Khó tập trung

Ham muốn tình dục thấp

Thân nhiệt thấp

Táo bón

Mất ngủ

Ngứa ngáy

Dị ứng/Mẫn cảm với thực phẩm

Móng tay yếu

Phục hồi vết thương chậm

Dễ bầm

Chịu nóng/lạnh kém

Hạ đường huyết

Hay cảm lạnh, cảm lâu

Hay nhiễm trùng đường tiết niệu

Hay nhiễm trùng nấm men

Suy giảm miễn dịch

Đau khớp

Vận động thiếu chính xác

Kinh nguyệt không đều

Nếu gặp từ 3 triệu chứng trong danh sách trên, bạn có thể đang có vấn đề về suy giáp. Nhiều yếu tố kết hợp dẫn đến phát triển chứng suy giáp, gồm có di truyền, chế độ ăn, các yếu tố từ lối sống, bệnh tật (như bệnh tự miễn, ung thư, v.v.). Nếu suy giáp không phát sinh do di truyền hay bệnh lý, nó có thể được điều trị bằng cách thay đổi lối sống và chế độ dinh dưỡng. Trong trường hợp này, dầu dừa có thể có tác dụng lớn trong điều trị.

Quá trình trao đổi chất của cơ thể có ba tốc độ chính: nhanh, bình thường và chậm. Tốc độ trao đổi chất thay đổi trong ngày tùy theo điều kiện. Có những lúc cơ thể vận hành tối ưu với tốc độ trao đổi chất nhanh, những thời điểm khác, tốc độ chậm sẽ phù hợp hơn. Cơ thể chủ yếu vận hành ở tốc độ bình thường, không nhanh, cũng không quá chậm.

Tốc độ trao đổi chất sẽ tăng trong một số trường hợp. Ví dụ, khi ta vận động nặng, cơ thể cần nhiều năng lượng hơn nên tốc độ trao đổi chất tăng. Nếu ta bị viêm nhiễm và ốm, quá trình trao đổi chất cũng tăng tốc để sản xuất kháng thể và đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Tốc độ trao đổi chất chậm lại khi ta ngủ, nghỉ ngơi hoặc khi ăn ít đi. Khi ta nhịn hay thậm chí ăn kiêng, cơ thể sẽ hiểu đây là giai đoạn thiếu đói. Vì sinh tồn, cơ thể sẽ giảm tiêu thụ năng lượng, làm chậm tốc độ trao đổi chất.

Cơ thể bình thường, khỏe mạnh sẽ liên tục thay đổi giữa ba mức trao đổi chất này. Khi các điều kiện kiến trao đổi chất nhanh hoặc chậm kết thúc, trao đổi chất trở lại mức bình thường. Đây là cơ chế hoạt động đúng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh đặc biệt, cơ thể có thể bị kẹt ở mức trao đổi chất chậm, tình trạng kẹt này có thể kéo dài hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm. Các tình huống gây chậm trao đổi chất nếu diễn ra ở thời điểm này có thể khiến trao đổi chất chậm hơn nữa. Nếu quá trình trao đổi chất không phục hồi về mức bình thường trước khi xảy ra các tình huống này, nó có thể ngày càng chậm lại. Khi trao đổi chất chậm lại, thân nhiệt sẽ giảm. Đây là lý do một số người có thân nhiệt thấp hơn bình thường một ít, một số có thể thấp hơn đến 2, 3 độ.