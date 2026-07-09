Dấu hiệu ở người mắc viêm gan giai đoạn đầu

Viêm gan thường diễn tiến âm thầm trong giai đoạn đầu, khiến nhiều người nhầm lẫn với cảm cúm, rối loạn tiêu hóa hoặc tình trạng mệt mỏi thông thường.

Gan là cơ quan đảm nhiệm hàng trăm chức năng quan trọng của cơ thể, từ chuyển hóa chất dinh dưỡng, dự trữ năng lượng đến đào thải độc tố. Khi gan bị viêm do virus, rượu bia, thuốc hoặc các nguyên nhân khác, chức năng này sẽ suy giảm.

Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp viêm gan giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng rõ rệt hoặc chỉ xuất hiện các biểu hiện rất mơ hồ, khiến người bệnh dễ chủ quan.

Vàng da, vàng mắt là dấu hiệu kinh điển nhất khi gan gặp vấn đề, đặc biệt liên quan đến viêm gan. Ảnh: Dreamstime.

Triệu chứng sớm của viêm gan

Theo Medical News Today, nhiều người băn khoăn làm thế nào để nhận biết viêm gan ở giai đoạn đầu. Trên thực tế, các triệu chứng ban đầu của bệnh thường khá nhẹ, dễ bị nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe thông thường hoặc thậm chí không được chú ý. Dưới đây là những biểu hiện sớm của viêm gan không nên bỏ qua.

Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân

Đây là một trong những dấu hiệu sớm và phổ biến nhất của viêm gan. Người bệnh thường cảm thấy kiệt sức, thiếu năng lượng dù đã nghỉ ngơi đầy đủ. Khi gan bị viêm, khả năng chuyển hóa chất dinh dưỡng và loại bỏ độc tố suy giảm, khiến cơ thể luôn trong trạng thái uể oải, khó tập trung và giảm hiệu suất làm việc.

Chán ăn, sụt cân bất thường

Viêm gan có thể làm giảm cảm giác thèm ăn, gây buồn nôn hoặc nôn sau bữa ăn. Không ít người nhầm lẫn triệu chứng này với rối loạn tiêu hóa thông thường. Nếu tình trạng kéo dài, cơ thể sẽ sụt cân ngoài ý muốn và suy giảm thể trạng.

Đau hoặc tức vùng hạ sườn phải

Gan nằm ở phía trên bên phải ổ bụng, ngay dưới xương sườn. Khi bị viêm, người bệnh có thể cảm thấy đau âm ỉ, tức nặng hoặc khó chịu tại khu vực này. Cơn đau có thể tăng lên sau bữa ăn hoặc khi vận động mạnh.

Vàng da, vàng mắt

Da hoặc lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng là dấu hiệu điển hình cho thấy gan đang gặp vấn đề. Hiện tượng này xảy ra khi bilirubin - sắc tố màu vàng được tạo ra trong quá trình phân hủy hồng cầu - không được gan xử lý và đào thải bình thường, dẫn đến tích tụ trong máu.

Nước tiểu sẫm màu

Nước tiểu có màu vàng sẫm, màu trà hoặc màu nâu dù đã uống đủ nước có thể là dấu hiệu cảnh báo gan đang hoạt động bất thường. Nguyên nhân là bilirubin dư thừa được đào thải qua thận, làm thay đổi màu sắc nước tiểu.

Phân nhạt màu

Phân có màu xám, trắng hoặc màu đất sét là dấu hiệu cho thấy lượng mật xuống ruột bị giảm do gan hoặc đường mật gặp vấn đề. Đây là biểu hiện cần được kiểm tra sớm, đặc biệt nếu đi kèm vàng da hoặc nước tiểu sẫm màu.

Người bệnh viêm gan thường cảm thấy kiệt sức, thiếu năng lượng dù đã nghỉ ngơi đầy đủ. Ảnh: Shutterstock.

Ngứa da kéo dài

Một số người bị viêm gan cảm thấy ngứa toàn thân, đặc biệt vào ban đêm. Nguyên nhân được cho là muối mật tích tụ dưới da khi gan không còn khả năng đào thải hiệu quả.

Sốt nhẹ và đau nhức cơ thể

Viêm gan do virus đôi khi gây sốt nhẹ, đau cơ, đau khớp và mệt mỏi giống cúm, đặc biệt ở giai đoạn đầu của bệnh.

Khó tập trung, hay quên

Khi chức năng gan suy giảm, độc tố có thể tích tụ trong máu và ảnh hưởng đến hoạt động của não. Người bệnh có thể cảm thấy khó tập trung, hay quên hoặc phản ứng chậm hơn bình thường.

Khi nào cần đi khám?

Theo WebMD, nếu nhận thấy các dấu hiệu nghi ngờ viêm gan, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám càng sớm càng tốt. Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu giúp điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ tổn thương gan nghiêm trọng và các biến chứng như xơ gan hoặc suy gan.

Các chuyên gia khuyến cáo nên đi khám ngay nếu xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu sau:

Da hoặc lòng trắng mắt chuyển màu vàng

Mệt mỏi kéo dài nhiều ngày không rõ nguyên nhân

Nước tiểu sẫm màu hoặc phân nhạt màu bất thường

Buồn nôn hoặc nôn kéo dài

Đau hoặc tức vùng hạ sườn phải

Đáng lưu ý, nhiều trường hợp viêm gan ở người trưởng thành gần như không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ và kiểm tra chức năng gan là điều cần thiết, đặc biệt với những người thuộc nhóm nguy cơ cao như người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân viêm gan, người sinh sống hoặc đi du lịch đến khu vực có tỷ lệ mắc viêm gan cao, hoặc có các yếu tố nguy cơ khác theo khuyến cáo của bác sĩ.