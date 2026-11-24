Một trong những cách nuôi dạy con gây tổn hại tâm lý nhất là "hội chứng đứa trẻ vàng". Ảnh: Pexels .

Luôn cố gắng làm hài lòng người khác, thiếu tự tin, sợ thất bại, khó chịu trách nhiệm là một số biểu hiện thường thấy ở những "đứa trẻ vàng".

Theo Cleveland Clinic, hội chứng "đứa trẻ vàng" mô tả một kiểu quan hệ trong gia đình, khi cha mẹ xem đứa con như hình mẫu hoàn hảo. Đứa trẻ được dành nhiều lời khen ngợi, sự quan tâm nhưng thường không phải chịu trách nhiệm về những hành vi sai trái.

Cách nuôi dạy này có thể khiến một số trẻ hình thành suy nghĩ kiêu ngạo, coi bản thân là trung tâm. Ở chiều ngược lại, cha mẹ cũng đặt lên con những kỳ vọng quá cao, khiến trẻ dần đánh giá giá trị bản thân thông qua thành tích hoặc thất bại.

Kiểu quan hệ này dường như xuất hiện nhiều hơn ở những gia đình có cha hoặc mẹ, hoặc cả hai, mắc chứng ái kỷ. Tuy nhiên, hiện chưa có nhiều nghiên cứu xác nhận mối liên hệ này.

8 dấu hiệu của hội chứng đứa trẻ vàng

Tiến sĩ tâm lý học Kate Eshleman (Mỹ) cho biết hội chứng "đứa trẻ vàng" là thuật ngữ phổ biến, không phải chẩn đoán y khoa. Dù chưa được nghiên cứu nhiều, khái niệm này giúp mọi người hiểu rõ hơn những trải nghiệm thời thơ ấu và ảnh hưởng của chúng. Bà chỉ ra 8 đặc điểm thường gặp ở những "đứa trẻ vàng".

Khó xác định bản sắc cá nhân

Cha mẹ có xu hướng ái kỷ thường áp đặt hình ảnh và kỳ vọng lên con, khiến trẻ khó nhận ra sở thích, mong muốn và tính cách thật của mình. Khi trưởng thành, họ dễ thay đổi cách cư xử để làm hài lòng người khác, đồng thời khó đưa ra quyết định và sống độc lập.

Luôn cố gắng làm hài lòng người khác

Nhiều "đứa trẻ vàng" tin rằng phải đạt thành tích tốt, cư xử đúng mong đợi mới nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Vì vậy, chúng thường cố gắng quá mức và hy sinh nhu cầu cá nhân. Thói quen này có thể dẫn đến cầu toàn, bị lợi dụng, bất mãn và kiệt sức khi trưởng thành.

Khó chịu trách nhiệm về hành vi

"Một số đứa trẻ vàng lớn lên với niềm tin rằng mình không làm điều gì sai, bởi cha mẹ không bao giờ yêu cầu chúng chịu trách nhiệm", TS Eshleman cho biết.

Điều này khiến trẻ khó xin lỗi, đồng cảm với người khác hoặc tiếp nhận góp ý. Trẻ cũng dễ đổ lỗi, khó kiểm soát cảm xúc, nổi nóng và có những hành vi tiêu cực để thu hút sự chú ý.

Cho rằng mình quan trọng hơn người khác

Một số "đứa trẻ vàng" thường xuyên được cha mẹ nói rằng mình đặc biệt, vượt trội hoặc xứng đáng được đối xử tốt hơn những người khác. Lâu dần, trẻ có thể hình thành cảm giác bản thân quan trọng hơn người xung quanh.

Tuy nhiên, khi bước ra ngoài gia đình và nhận thấy thực tế không giống những gì từng được nghe, chúng dễ thất vọng, khó chịu hoặc không chấp nhận được việc mình không còn là trung tâm.

Một số "đứa trẻ vàng" phải đảm nhận những vai trò, trách nhiệm vốn thuộc về người lớn. Ảnh: Pexels.

Phải trưởng thành quá sớm

Một số "đứa trẻ vàng" phải đảm nhận những vai trò, trách nhiệm vốn thuộc về người lớn, không phù hợp với độ tuổi. Các em có thể phải đóng góp tài chính cho gia đình, chăm sóc em nhỏ hoặc dành gần như toàn bộ thời gian rảnh để duy trì thành tích học tập. Vì vậy, nhiều trẻ không có cơ hội tận hưởng tuổi thơ đúng nghĩa.

Mối quan hệ căng thẳng với anh chị em

Theo TS Eshleman, khi một người con trở thành trung tâm chú ý và nhận được mọi sự ưu ái của cha mẹ, xung đột giữa anh chị em dễ nảy sinh.

Những người con còn lại có thể cảm thấy bị bỏ rơi, trong khi "đứa trẻ vàng" cũng khó xây dựng mối quan hệ bình đẳng với anh chị em. Tình trạng này ảnh hưởng đến cả tình cảm giữa các con lẫn mối quan hệ của họ với cha mẹ.

Sợ thất bại

Đứa trẻ vàng thường phải đáp ứng kỳ vọng xuất sắc và hoàn hảo của cha mẹ. Áp lực này khiến trẻ lo sợ mắc sai lầm, ngại thử những điều mới và chấp nhận rủi ro. Nỗi lo không đạt kỳ vọng có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành, gây lo âu và ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định, nắm bắt cơ hội.

Thiếu tự tin

Dù được cha mẹ ưu ái, nhiều "đứa trẻ vàng" vẫn có cảm giác bất an, thiếu tự tin. Khi lòng tự trọng phụ thuộc vào thành tích hoặc sự công nhận của cha mẹ, họ dễ nghi ngờ giá trị bản thân nếu không đạt kết quả như mong đợi hoặc không nhận được lời khen.

Vượt qua những tổn thương từ hội chứng "đứa trẻ vàng"

Theo TS Eshleman, hội chứng đứa trẻ vàng có thể để lại ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý và các mối quan hệ. Tuy nhiên, người từng trải qua hoàn cảnh này vẫn có thể thay đổi cách nhìn nhận bản thân, xây dựng những mối quan hệ lành mạnh hơn.

Họ có thể tìm đến chuyên gia tâm lý để nhìn lại những trải nghiệm trong quá khứ, hiểu rõ ảnh hưởng của chúng và điều chỉnh cách ứng xử trong các mối quan hệ hiện tại. Viết nhật ký, thiền, tập yoga hoặc dành 30 phút mỗi ngày để đi bộ cũng là cách giúp mỗi người tập trung vào hiện tại.

Còn với con trẻ, trong cuốn Làm cha mẹ tỉnh thức, tiến sĩ tâm lý học Shefali Tsabary cho rằng cha mẹ cần nhìn nhận con như một cá thể độc lập, có tính cách, mong muốn và thiên hướng riêng, thay vì xem trẻ là bản sao hay người thực hiện những kỳ vọng của mình.

TS Tsabary cũng lưu ý việc chỉ khen ngợi khi con đạt thành tích có thể khiến trẻ hiểu rằng mình phải làm được điều gì đó mới xứng đáng được công nhận.

Thay vào đó, cha mẹ cần trân trọng con vì chính con, lắng nghe cảm xúc và tôn trọng những lựa chọn phù hợp với khả năng, sở thích của trẻ. Khi không phải liên tục chứng minh giá trị để làm hài lòng người lớn, trẻ sẽ có thêm cơ hội khám phá bản thân và xây dựng lòng tự trọng từ bên trong.

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