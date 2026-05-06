Đấu giá 5 khu 'đất vàng' ở Cần Thơ

UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt danh mục 23 khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026, trong đó có 5 khu đất “vàng” rộng hàng nghìn m2 cho đầu tư trường học.

Theo kế hoạch vừa được phê duyệt, trong tổng số 23 khu đất với diện tích hơn 1,1 triệu m2 được đưa ra đấu giá năm 2026, có 5 khu đất chuyên dụng cho giáo dục, tập trung tại các khu vực đang phát triển về đô thị.

Một khu đất quy hoạch trường học ở phường Cái Răng nhưng nhiều lần đấu giá không có người mua.

Cụ thể, tại khu vực phường An Bình, có 4 khu đất nằm dọc theo trục đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn từ Cái Sơn - Hàng Bàng đến đường tỉnh 923) sẽ được đưa ra đấu giá. Các khu đất này có diện tích đa dạng, đáp ứng nhiều loại hình trường học, khu nhỏ nhất cũng hơn 2.600 m2, khu lớn nhất lên tới hơn 66.300 m2.

Ngoài ra, Cần Thơ cũng đưa ra đấu giá một phần khu đất thu hồi từ Dự án Trường Đại học Nam Việt, với diện tích 50.000 m2, bên Quốc lộ 60, phường Sóc Trăng.

​Những năm trước, Cần Thơ cũng nhiều lần đưa ra đấu giá 2 khu đất giáo dục tại Hưng Thạnh (phường Cái Răng), với tổng giá khởi điểm hơn 400 tỷ đồng (theo hình thức thuê đất 50 năm, trả tiền một lần) nhưng không có người mua.

Trong đó, một khu quy hoạch trường tiểu học có diện tích hơn 17.800 m2 (giá khởi điểm 11,2 triệu đồng/m2), một khu trường THCS diện tích hơn 14.800 m2 (giá khởi điểm 14,6 triệu đồng/m2). Sau vài lần đấu giá không thành, hai khu đất này được chuyển giao cho địa phương quản lý và xem xét đầu tư.