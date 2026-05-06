Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đấu giá 5 khu 'đất vàng' ở Cần Thơ

  • Thứ tư, 6/5/2026 12:08 (GMT+7)
  • 36 phút trước

UBND TP. Cần Thơ vừa phê duyệt danh mục 23 khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026, trong đó có 5 khu đất “vàng” rộng hàng nghìn m2 cho đầu tư trường học.

Theo kế hoạch vừa được phê duyệt, trong tổng số 23 khu đất với diện tích hơn 1,1 triệu m2 được đưa ra đấu giá năm 2026, có 5 khu đất chuyên dụng cho giáo dục, tập trung tại các khu vực đang phát triển về đô thị.

Dat vang Can Tho anh 1

Một khu đất quy hoạch trường học ở phường Cái Răng nhưng nhiều lần đấu giá không có người mua.

Cụ thể, tại khu vực phường An Bình, có 4 khu đất nằm dọc theo trục đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (đoạn từ Cái Sơn - Hàng Bàng đến đường tỉnh 923) sẽ được đưa ra đấu giá. Các khu đất này có diện tích đa dạng, đáp ứng nhiều loại hình trường học, khu nhỏ nhất cũng hơn 2.600 m2, khu lớn nhất lên tới hơn 66.300 m2.

Ngoài ra, Cần Thơ cũng đưa ra đấu giá một phần khu đất thu hồi từ Dự án Trường Đại học Nam Việt, với diện tích 50.000 m2, bên Quốc lộ 60, phường Sóc Trăng.

​Những năm trước, Cần Thơ cũng nhiều lần đưa ra đấu giá 2 khu đất giáo dục tại Hưng Thạnh (phường Cái Răng), với tổng giá khởi điểm hơn 400 tỷ đồng (theo hình thức thuê đất 50 năm, trả tiền một lần) nhưng không có người mua.

Trong đó, một khu quy hoạch trường tiểu học có diện tích hơn 17.800 m2 (giá khởi điểm 11,2 triệu đồng/m2), một khu trường THCS diện tích hơn 14.800 m2 (giá khởi điểm 14,6 triệu đồng/m2). Sau vài lần đấu giá không thành, hai khu đất này được chuyển giao cho địa phương quản lý và xem xét đầu tư.

Tử vong do ngạt khói khi đốt rơm rạ ngoài đồng

Trong lúc đốt rơm ngoài đồng, một người phụ nữ ở Cần Thơ không may bị ngạt khói, tử vong giữa đám cháy. 

21:26 10/4/2026

Đề xuất hơn 90.000 tỷ đồng làm 150 km cao tốc ven biển

Theo đề xuất, tuyến cao tốc CT.33 có điểm đầu kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối kết nối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dài khoảng 150 km.

06:57 6/4/2026

Lãng phí khi bến phà trọng điểm nối Cần Thơ - Vĩnh Long 'đắp chiếu'

Kể từ tháng 7/2020, khi đơn vị trúng thầu bến phà Cồn Khương phía Cần Thơ bất ngờ dừng khai thác, mọi sinh hoạt và giao thương của người dân hai bên bờ sông Hậu đảo lộn hoàn toàn.

06:46 1/4/2026

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

https://tienphong.vn/dau-gia-5-khu-dat-vang-hang-nghin-met-vuong-de-xay-truong-hoc-post1840867.tpo

Chúc Trí/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đất vàng Cần Thơ Cần Thơ Đất vàng Cần Thơ

    Đọc tiếp

    Nang tam cong tac tu tuong trong ky nguyen so hinh anh

    Nâng tầm công tác tư tưởng trong kỷ nguyên số

    2 giờ trước 10:39 6/5/2026

    0

    Tri Thức - Znews trân trọng gửi tới độc giả bài viết về chủ đề "Nâng tầm công tác tư tưởng trong kỷ nguyên số: Từ 'định hướng dư luận' đến 'quản trị niềm tin xã hội' của TS. Nguyễn Minh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý