Đấu giá 11 lô đất của 'nữ quái' lừa đảo bán đất ảo ở Đà Nẵng

  • Thứ ba, 21/10/2025 06:56 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Thi hành án dân sự (THADS) TP Đà Nẵng vừa có thông báo về việc bán đấu giá tài sản là 11 quyền sử dụng đất, để thi hành án đối với Phạm Thị Thu Trang (1982).

Bị cáo Phạm Thị Thu Trang tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CAĐN.

Theo đó, căn cứ bản án hình sự sơ thẩm số 11 ngày 15/2/2023 của TAND tỉnh Quảng Nam (cũ); bản án hình sự phúc thẩm số 494 ngày 30/9/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng và các quyết định, văn bản thi hành án liên quan, THADS TP Đà Nẵng thông báo đấu giá 11 lô đất đứng tên Phạm Thị Thu Trang.

Các lô đất này đều nằm tại khu dân cư Tam Quang (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) và có giá khởi điểm hơn 1 tỷ đồng/lô đất, được giao cho Công ty Đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Việt Nam tổ chức đấu giá.

Thời hạn kết thúc đăng ký tài khoản và đăng ký tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử đấu giá taichinhqnamqtc lúc 17h00 ngày 3/11.

Trước đó, ngày 15/2/2023, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thu Trang 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung vụ án, Phạm Thị Thu Trang đã lợi dụng bản cam kết giữa Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Vạn Kim và mình về việc nếu được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án Khu tái định cư Tam Quang (giai đoạn 4) thì sẽ được chuyển nhượng 65 lô đất.

Từ tháng 4 đến 7/2017, dù dự án chưa có cơ sở pháp lý, Trang đã chuyển nhượng 59/65 lô đất “ảo”, nhận hơn 18 tỷ đồng tiền đặt cọc của nhiều người.

Sau đó, Trang tiếp tục gian dối rằng còn đủ 65 lô để bán và lừa vợ chồng ông Đoàn Thanh L. mua 26 lô đất (nhận hơn 9 tỷ đồng) nhưng thực tế chỉ có 6 lô được phép giao dịch, chiếm đoạt gần 6,4 tỷ đồng...

Đến tháng 10/2018, Công ty Vạn Kim yêu cầu Trang nộp hơn 19,9 tỷ đồng để nhận đất nhưng Trang không có khả năng thanh toán vì đã tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Tổng cộng, Trang đưa ra thông tin gian dối chuyển nhượng 43 lô đất không có thật, chiếm đoạt của 8 bị hại tổng số tiền hơn 26,4 tỷ đồng.

Nguyễn Thành/Tiền Phong

