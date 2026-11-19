Lễ trao giải Truyền hình Giải trí châu Á lần thứ 31 tạo nên làn sóng kết nối đa nền tảng tại hơn 20 quốc gia và các vùng lãnh thổ.

Diễn ra trong hai đêm 13 và 14/11/2026, lễ trao giải Truyền hình Giải trí châu Á lần thứ 31 (ATA2026) cho thấy bước chuyển mình rõ nét của ngành công nghiệp giải trí châu Á trong kỷ nguyên số. Sự cộng hưởng giữa sóng truyền hình và các nền tảng trực tuyến đã phá vỡ rào cản địa lý, biến sự kiện thành điểm chạm văn hóa chung của khán giả toàn khu vực.

Điểm hẹn giao thoa của giải trí khu vực

Mùa giải ATA lần thứ 31 ghi nhận quy mô cạnh tranh lớn với 1.000 tác phẩm dự thi. Qua quá trình thẩm định của 60 giám khảo quốc tế, 409 đề cử xuất sắc tại 74 hạng mục đã lộ diện, đại diện cho 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trên bảng vàng đề cử, các đại diện đến từ Việt Nam sánh vai cùng những "ông lớn" của ngành giải trí châu Á như GMMTV (Thái Lan), Wawa Pictures (Singapore), Bilibili, Youku (Trung Quốc) hay National Geographic.

Trong 7 đề cử từ Việt Nam, bộ phim tài liệu "Mây" của đạo diễn Nguyễn Đức Đệ đã xuất sắc mang về chiến thắng ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất (Thể loại Phim tài liệu).

Đánh giá về bước tiến này, ông Raymond Wong - Chủ tịch Asian Television Awards nhận định: "Chất lượng các tác phẩm của Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc.” Theo ông Wong, Việt Nam là một trong những nền kinh tế truyền thông tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực và đây là thời điểm để mở ra các cơ hội hợp tác mới.

Khán giả được thưởng thức những màn trình diễn bùng nổ, giao thoa giữa các nghệ sĩ quốc tế.

Tinh thần hội nhập của sự kiện còn được khắc họa rõ nét qua đội hình 5 người dẫn chương trình đến từ 5 quốc gia cùng đứng chung sân khấu, dưới sự kết nối của MC Minh Tuấn (Việt Nam). Bên cạnh đó, khán giả đã được thưởng thức những màn trình diễn bùng nổ, giao thoa giữa các nghệ sĩ quốc tế như IS:SUE (Nhật Bản), BE BOYS (Hàn Quốc), Lesti Kejora (Indonesia) và dàn nghệ sĩ Việt gồm Chi Pu, UPRIZE, LighT, Swan, Đỗ Nam Sơn, Phương Nghiêm, Trần Nghiên.

Khoảnh khắc nghệ sĩ Việt cùng các ngôi sao quốc tế đứng chung sân khấu tại Lễ trao giải ATA2026

Thích ứng với kỷ nguyên số và công nghệ mới

Dấu ấn khác biệt của ATA2026 nằm ở tư duy làm mới phương thức tiếp cận công chúng. Lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng, ban tổ chức đưa vào hạng mục vinh danh Trình diễn âm nhạc trên nền tảng livestream, đồng thời mở rộng các hạng mục ghi nhận việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khâu sản xuất. Theo ông Raymond Wong, mô hình tương tác trực tiếp với người xem và người hâm mộ (D2C) đang trở thành xu thế tất yếu định hình tương lai ngành truyền hình.

Song song với việc phát sóng trên các đài truyền hình tại Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Sri Lanka, ATA2026 được phát trực tiếp (livestream) đồng loạt trên VTVgo, VieON, POPS, MyTV cùng các ứng dụng quốc tế như Mediacorp meWATCH, Vidio, Mubeat.

Zalo Video và hành trình lan tỏa trên không gian số

Zalo Video giữ vai trò đối tác truyền thông, đưa ATA2026 đến gần hơn với khán giả. Là nền tảng video ngắn dành cho người Việt, Zalo Video mang đến không gian nội dung đa dạng, từ tin tức, giải trí đến phim ảnh và đời sống.

Thông qua nền tảng Zalo Video, toàn bộ khoảnh khắc của sự kiện từ thảm đỏ đến các màn trình diễn trên sân khấu không chỉ dừng lại ở thời điểm phát sóng trực tiếp, mà còn tiếp tục được lan tỏa, thảo luận sôi nổi trên không gian mạng sau khi lễ trao giải khép lại. Sự đồng hành này giúp mở rộng các kênh tiếp cận khán giả, đồng thời góp phần lan tỏa dấu ấn của ngành truyền hình và giải trí châu Á trên không gian số tại Việt Nam.

Zalo Video mang đến không gian nội dung đa dạng, từ tin tức, giải trí đến phim ảnh và đời sống.

Cùng với Zalo Video, sự kiện cũng nhận được sự đồng hành của các đối tác truyền thông như POPS, MEOW Entertainment, DAO Media Network và MAG World, cùng các thương hiệu uy tín như Ngân hàng TMCP VietinBank, New World Saigon Hotel, Bệnh viện FV, Quân Nguyễn & Pu Lê Academy.

Ông Trần Đình Vân Trình, đại diện TOP Group - đơn vị nắm bản quyền tổ chức Asian Television Awards tại Việt Nam giai đoạn 2026–2027, chia sẻ: “Sự đồng hành của các đối tác phát sóng, truyền thông và nhà tài trợ giúp ATA2026 đến được với khán giả cả nước và khu vực, không giới hạn ở khán giả tại nhà hát.”

Khép lại mùa giải thứ 31 tại TP.HCM, ATA2026 không chỉ dừng lại ở một sự kiện vinh danh thường niên mà đã phác họa rõ nét bức tranh chuyển dịch của ngành truyền hình châu Á. Với hạ tầng tổ chức bài bản và sức bật từ thị trường nội địa, Việt Nam đang dần khẳng định vai trò mắt xích quan trọng trong dòng chảy sản xuất và phân phối nội dung giải trí của khu vực.