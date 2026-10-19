Đặt vé VietJet, kiểm tra hành lý ở bước nào để tránh phát sinh phí?

Khi nhu cầu đi lại tăng theo mùa lễ và Tết Nguyên đán đến gần, các khoản phí hành lý là một trong những nguyên nhân khiến chi phí chuyến bay vượt dự tính của nhiều hành khách.

Quý IV thường là thời điểm nhu cầu đi lại tăng khi các kỳ nghỉ cuối năm và Tết Nguyên đán đến gần. Mùng 1 Tết Đinh Mùi rơi vào ngày 6/2/2027, nên nhiều hành khách bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình về quê hoặc du lịch từ sớm.

Mùa cao điểm đến sớm, hành khách cần tính kỹ chi phí

Trong quá trình tìm vé, ngoài giá và giờ bay, hành lý cũng là yếu tố quan trọng, nhất là với các hãng hàng không giá rẻ như VietJet, nơi một số dịch vụ được tính phí riêng.

Khách hàng nên kiểm tra quy định hành lý trước khi đặt vé máy bay.

Hành lý ký gửi, suất ăn, chọn chỗ ngồi hay đổi vé có thể làm tăng số tiền phải trả so với mức giá hiển thị ban đầu. Việc tách riêng các dịch vụ giúp hành khách lựa chọn theo nhu cầu, nhưng cũng đòi hỏi người mua xem kỹ điều kiện của từng hạng vé. Một chuyến bay có giá thấp chưa chắc là phương án tiết kiệm hơn nếu phải mua thêm hành lý hoặc trả phí cho nhu cầu phát sinh.

Hành khách nên xác định số đồ cần mang theo khi đặt vé.

Vì vậy, ngay từ bước so sánh chuyến bay, hành khách nên xác định cần mang theo bao nhiêu đồ, sau đó đối chiếu quyền lợi hành lý của từng lựa chọn. Cách tính dựa trên tổng chi phí dự kiến sẽ giúp việc so sánh giá sát với nhu cầu thực tế hơn.

Hành lý xách tay VietJet: Đừng chỉ nhìn vào mức cân nặng

Theo quy định của hãng, hành lý xách tay VietJet cần đáp ứng giới hạn trọng lượng lẫn kích thước. Với mức tiêu chuẩn 7 kg, hành khách cần tính tổng khối lượng của hành lý chính và các túi nhỏ đi kèm, thay vì xem 7 kg là định mức riêng cho từng kiện.

Hành khách nên kiểm tra định mức hành lý xách tay VietJet.

Hành lý chính có kích thước tối đa 56x36x23 cm; túi cá nhân thông thường không vượt quá 30x20x10 cm, còn túi đựng máy tính xách tay có giới hạn kích thước riêng. Định mức cụ thể có thể khác theo hạng vé, vì vậy hành khách cần kiểm tra điều kiện áp dụng cho chuyến bay đã chọn.

Nếu hành lý vượt giới hạn cho phép, hành khách có thể phải chuyển sang ký gửi và trả thêm phí theo quy định của hãng. Khoản phát sinh này đáng lưu ý trong mùa cao điểm, khi nhiều người mang theo quà biếu, quần áo và đồ dùng cho kỳ nghỉ dài ngày. VietJet cũng thông báo phí hành lý ký gửi sẽ cao hơn nếu mua tại sân bay so với đăng ký trước.

Khách hàng nên mua hành lý ký gửi trước chuyến bay để hưởng giá tốt hơn.

Các vật dụng đặc biệt cũng cần được kiểm tra trước chuyến đi. Quy định với chất lỏng có thể khác nhau tùy hành trình, trong khi pin sạc dự phòng và thiết bị điện tử phải tuân thủ yêu cầu an toàn riêng. Hành khách nên xem hướng dẫn hiện hành của hãng và quy định tại sân bay liên quan, tránh chỉ dựa vào kinh nghiệm từ chuyến bay trước.

4 thời điểm nên kiểm tra hành lý khi đặt vé trực tuyến

Để tránh phát sinh phí ngoài dự kiến, hành khách nên kiểm tra hành lý ở 4 thời điểm quan trọng trong quá trình đặt vé máy bay trực tuyến.

Khi so sánh chuyến bay: Đây là lúc nên ước lượng tổng chi phí thay vì chỉ nhìn vào giá vé cơ bản. Nếu có kế hoạch mang vali lớn hoặc nhiều đồ, hãy tính cả phí hành lý dự kiến trước khi quyết định chuyến bay.

Khi chọn hạng vé: Mỗi hạng vé có thể đi kèm quyền lợi và điều kiện khác nhau. Hành khách nên kiểm tra định mức hành lý áp dụng cho lựa chọn của mình, đồng thời xem những dịch vụ nào đã bao gồm trong giá.

Người mua nên kiểm tra phí hành lý trước khi thanh toán.

Khi bổ sung dịch vụ: Sau khi nhập thông tin hành khách, hệ thống đặt vé thường hiển thị các lựa chọn mua thêm hành lý ký gửi. Với chuyến đi về quê ăn Tết hoặc kỳ nghỉ kéo dài, việc ước tính hành lý từ trước sẽ giúp hạn chế tình trạng phải mua bổ sung sát giờ bay.

Trước khi thanh toán: Hãy rà soát lại tổng tiền, thông tin hành khách và các dịch vụ đã chọn. Nếu cần ký gửi hành lý, khách cần chắc chắn gói hành lý được thêm vào đúng hành trình, nhất là khi đặt vé khứ hồi hoặc mua vé cho nhiều người. Sau khi xuất vé, việc thay đổi dịch vụ có thể phụ thuộc điều kiện áp dụng và phát sinh thêm chi phí.

Trong mùa cao điểm cuối năm, kiểm tra hành lý không chỉ là bước rà soát trước giờ khởi hành mà nên bắt đầu ngay khi chọn vé. Chỉ cần đối chiếu định mức theo hạng vé, tính trước nhu cầu ký gửi và kiểm tra lại dịch vụ trước khi thanh toán, hành khách sẽ chủ động hơn với ngân sách, hạn chế khoản phí ngoài dự kiến.