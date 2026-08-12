Sắc đỏ Vietjet trở thành biểu tượng thời trang trên bầu trời

Đồng phục tiếp viên Vietjet vừa được hành khách toàn cầu bình chọn là “Đồng phục tiếp viên đẹp nhất” tại Flyers’ Choice Awards 2026 do AirlineRatings tổ chức.

Giải thưởng tiếp tục đưa sắc đỏ Vietjet trở thành một trong những hình ảnh nổi bật của ngành hàng không thế giới, đồng thời ghi nhận sức hút của thương hiệu hàng không đến từ Việt Nam đang ngày càng được nhận diện và yêu mến trên toàn cầu.

“Sàn diễn thời trang” trên bầu trời

Từ nhiều năm qua, đồng phục Vietjet đã gây ấn tượng với hành khách và truyền thông quốc tế bởi phong cách rất riêng: Sắc đỏ, chiếc mũ ca-lô và đôi giày đỏ.

Với sắc đỏ nổi bật, nơ cổ duyên dáng, mũ ca-lô nghiêng nhẹ, đồng phục tiếp viên Vietjet chinh phục hành khách toàn cầu và được bình chọn là “Đồng phục tiếp viên hàng không đẹp nhất”.

Được thực hiện bởi các nhà thiết kế châu Âu với cảm hứng từ trang phục thiếu sinh quân, đồng phục Vietjet phá vỡ khuôn mẫu quen thuộc của ngành hàng không bằng ngôn ngữ thời trang trẻ trung và hiện đại.

Đó là áo đỏ và nơ cổ duyên dáng, áo vest thanh lịch, áo khoác mùa đông ấm áp; quần soóc trẻ trung giúp tiếp viên di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt. Chiếc mũ ca-lô kẻ sọc điệu đà và đôi giày đỏ xinh xắn tạo điểm nhấn riêng. Tất cả trở thành dấu hiệu nhận diện đặc trưng của hãng.

Mỗi hành trình, mỗi mùa và mỗi điểm đến lại mang một sắc thái khác nhau, nhưng luôn giữ nguyên tinh thần Vietjet: Tươi vui, tự tin, chuyên nghiệp và tràn đầy sức sống.

Chiếc áo vest thanh lịch, mái tóc được tạo kiểu mềm mại tôn lên hình ảnh tiếp viên hàng không Vietjet vừa thời trang, vừa chuyên nghiệp.

Mái tóc được tạo kiểu mềm mại với những lọn tóc duyên dáng, chiếc mũ ca-lô nghiêng nhẹ, nụ cười rạng rỡ và bước chân nhanh nhẹn giữa khoang tàu bay tạo nên hình ảnh đội ngũ tiếp viên Vietjet vừa thời trang, vừa chuyên nghiệp. Họ không chỉ mặc bộ đồng phục đẹp, mà còn mang theo hình ảnh của Vietjet trên mỗi hành trình.

Sắc đỏ đi khắp thế giới

Từ chuyến bay đầu tiên tại Việt Nam, sắc đỏ Vietjet hôm nay hiện diện tại các sân bay và thành phố lớn trên mạng bay quốc tế rộng khắp.

Từ miền nhiệt đới rực rỡ đến mùa đông của thành phố phương Bắc, từ châu Á - Thái Bình Dương và trên hành trình vươn đến nhiều thị trường mới, hình ảnh đội ngũ tiếp viên Vietjet trẻ trung trong sắc đỏ đặc trưng ngày càng trở nên quen thuộc với hành khách quốc tế.

Hình ảnh tiếp viên Vietjet trẻ trung trong sắc đỏ đặc trưng ngày càng trở nên quen thuộc với hành khách trong nước và quốc tế.

Bà Sharon Petersen, CEO AirlineRatings, đánh giá đồng phục Vietjet độc đáo, vui tươi, dễ nhận diện và để lại ấn tượng lâu dài sau mỗi chuyến bay. Đồng thời, CEO AirlineRatings cho rằng giải thưởng là một phần trong dấu ấn ngày càng mạnh mẽ của thương hiệu Vietjet trên thị trường quốc tế.

Đằng sau vẻ đẹp thời trang là đội ngũ tiếp viên được đào tạo chuyên nghiệp về an toàn, dịch vụ và văn hóa hàng không. Trên mỗi chuyến bay, họ là người chăm sóc hành khách, mang đến sự thân thiện, niềm vui và trải nghiệm đáng nhớ ở độ cao 10.000 m. Nhờ đó, đội ngũ tiếp viên trở thành “đại sứ Vietjet trên bầu trời”, đưa hình ảnh Việt Nam trẻ trung, thân thiện và hội nhập đến bạn bè quốc tế.

Cộng hưởng với đó là đội tàu bay hiện đại, món ăn nóng sốt, tươi ngon, thực dưỡng; thức uống từ Vikkafe; âm nhạc, văn hóa, nghệ thuật và loạt trải nghiệm đặc sắc trên tàu bay.

Không chỉ là bộ đồng phục đẹp

Flyers’ Choice Awards là giải thưởng thường niên của AirlineRatings do hành khách toàn cầu bình chọn độc lập. Năm 2026, khoảng 40.000 lượt bình chọn đã lựa chọn những thương hiệu hàng không được yêu thích nhất.

Danh hiệu “Đồng phục tiếp viên đẹp nhất” vì thế không chỉ tôn vinh thiết kế thời trang, mà còn là sự ghi nhận cho một sắc màu, phong cách, bản sắc thương hiệu đã cùng Vietjet bay qua hàng triệu hành trình; kết nối những thành phố, nền văn hóa và con người.

Trong chiếc áo khoác mùa đông ấm áp, sau vẻ đẹp thời trang là đội ngũ tiếp viên được đào tạo chuyên nghiệp về an toàn, dịch vụ và văn hóa hàng không.

Từ sắc đỏ trên những chuyến bay đầu tiên, Vietjet hôm nay đang mang hình ảnh của hãng hàng không thế hệ mới từ Việt Nam đến thế giới: An toàn, hiện đại, trẻ trung, khác biệt và đầy cảm hứng. Ở mỗi nơi Vietjet hạ cánh, những chiếc áo đỏ, mũ ca-lô điệu đà, đôi giày xinh xắn cùng nụ cười của các tiếp viên lại kể tiếp câu chuyện đẹp: Sắc đỏ Vietjet - bay cùng thế giới.