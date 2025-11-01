Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đất trượt kinh hoàng, một thôn ở Đà Nẵng thoát cảnh Làng Nủ thứ hai

  • Thứ bảy, 1/11/2025 20:28 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Sạt lở, đất trượt vùi lấp toàn bộ mặt bằng dân cư, hư hại nhà cửa, tài sản của người dân ở xã biên giới A Vương, TP Đà Nẵng.

Chiều nay 1/11, ông Bríu Quân - Chủ tịch UBND xã A Vương (TP Đà Nẵng) cho biết, địa bàn xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng lấp mặt bằng dân cư và hư hỏng nhiều nhà dân tại thôn Atếêp.

May mắn, do chủ động nhận diện rủi ro sớm, người dân sớm được di dời nên không có thiệt hại về người.

sat lo Da Nang anh 1
sat lo Da Nang anh 2sat lo Da Nang anh 3

Sạt lở kinh hoàng ở thôn Atếêp, xã A Vương.

“Trận mưa lũ vừa rồi đã gây sạt lở, trượt đất làm vùi lấp toàn bộ mặt bằng dân cư, hư hại nhà cửa, tài sản của người dân. Trận lở núi kinh hoàng này giáng xuống mặt bằng thôn nhỏ bé không khác gì như trận lở ở làng Nủ tỉnh Lào Cai trước đây” - ông Quân nói.

Thôn Atếêp có 71 hộ, 320 khẩu. Hiện tại thôn có 3 địa điểm bố trí dân cư để chuẩn bị di dời dân do mặt bằng cũ xảy ra sạt lở. Tuy nhiên, mưa lớn đất trượt đã vùi lấp khu dân cư, làm hỏng nhà cửa, tài sản của bà con.

sat lo Da Nang anh 4
sat lo Da Nang anh 5sat lo Da Nang anh 6

sat lo Da Nang anh 7

Thôn Atếêp bị cô lập hoàn toàn sau mưa lớn.

Hiện tại, toàn bộ thôn Atếêp bị cô lập. Lực lượng chức năng băng rừng xuống tiếp cận và đang tính toán phương án vận chuyển hàng cứu trợ...

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Vùng tâm mưa lại dịch xuống Huế - Đà Nẵng, nguy cơ tái ngập lụt lớn

Dự báo từ chiều tối nay đến chiều tối 3/11, vùng tâm mưa lại dịch xuống Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, lũ lên trở lại, nguy cơ tái ngập lụt.

3 giờ trước

Bộ Công an gửi 30 tấn hàng hóa tiếp sức người dân vùng ngập lụt Huế

Phòng Hậu cần Công an thành phố Huế đã nhanh chóng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tham gia phân loại, đóng gói hàng hóa để vận chuyển và trao tận tay bà con.

15 giờ trước

Bé gái 10 tuổi bị nước lũ cuốn mất tích

Chiều 31/10, tại xã Quảng Trạch (Quảng Bình), một bé gái 10 tuổi bị nước chảy xiết cuốn trôi mất tích khi đi xe đạp điện qua đoạn đường ngập lụt cùng hai bạn.

21 giờ trước

https://tienphong.vn/dat-truot-kinh-hoang-mot-thon-o-da-nang-may-man-thoat-canh-lang-nu-thu-hai-post1792567.tpo

Hoài Văn/Tiền Phong

sạt lở Đà Nẵng thôn Atếêp thông Làng Nủ di dời

    Đọc tiếp

    Cat do tran xuong duong o Lam Dong hinh anh

    Cát đỏ tràn xuống đường ở Lâm Đồng

    2 giờ trước 18:50 1/11/2025

    0

    Sau mưa lớn sáng 30/10, cát đỏ từ đồi cao tràn xuống tuyến đường Lạc Long Quân (đoạn qua phường Tiến Thành), phủ kín nhiều đoạn và tràn vào khu dân cư, gây cản trở giao thông.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý