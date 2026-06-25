Đặt cuốc xe đêm rồi không đi, hành khách khiến tài xế TP.HCM ngỡ ngàng

Thay vì âm thầm hủy cuốc xe, nam hành khách tìm gặp tài xế và có hành động khiến anh cảm thấy được tôn trọng.

'Hủy ngang' cuốc xe đêm, khách hành xử khiến tài xế taxi bất ngờ Bị khách hủy chuyến lúc rạng sáng sau khi đã đến điểm đón, nam tài xế công nghệ TP.HCM bất ngờ trước cách ứng xử văn minh và lời xin lỗi chân thành của vị khách.

Khoảng 2h30 sáng 11/6, anh Minh Tín (sinh năm 2001, sống tại TP.HCM) nhận được cuốc xe từ phường Bình Cơ đến Tân Uyên với cước phí 72.000 đồng.

Khi anh Tín vừa đến điểm đón, nam hành khách nhanh chóng bước ra gặp. Tuy nhiên, thay vì lên xe, người này cho biết đã thay đổi kế hoạch để ở lại vui chơi tiếp cùng bạn bè.

Điều khiến anh Tín bất ngờ là cách hành xử của khách. Người đàn ông chủ động xin lỗi vì đã để tài xế chạy đến đón nhưng không thể thực hiện chuyến đi. Sau đó, anh đưa 100.000 đồng và từ chối nhận lại tiền thừa.

"Tôi bất ngờ vì anh ấy rất lịch sự. Anh ấy không để tôi chờ đợi lâu, cũng không im lặng hủy chuyến rồi bỏ đi. Cách anh ấy nói lời xin lỗi khiến tôi cảm thấy công sức của mình được tôn trọng", anh Tín chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trong gần 2 năm làm nghề, anh Tín không ít lần gặp khách thay đổi lịch trình khi xe đã đến nơi đón. Tuy nhiên, mỗi người lại có một cách hành xử khác nhau.

"Có người chủ động gửi thêm chút tiền coi như bù công cho tài xế, có người chỉ báo hủy chuyến. Tôi cũng không quá để tâm vì ai cũng có những tình huống phát sinh ngoài ý muốn", anh nói.

Là tài xế công nghệ chuyên chạy ca đêm, anh Tín thường bắt đầu công việc từ khoảng 18h và kết thúc vào sáng sớm hôm sau để ban ngày có thời gian ở nhà chăm con. Công việc này mang đến cho anh nhiều trải nghiệm đặc biệt, từ những câu chuyện ấm lòng đến các tình huống dở khóc dở cười.

Anh nhớ có lần chở hai vị khách sau cuộc nhậu khuya. Khi đến nơi, cả hai mới phát hiện không đủ tiền thanh toán nên ngỏ ý để lại căn cước công dân, hẹn hôm khác quay lại lấy sau khi trả đủ cước phí.

Bên cạnh đó cũng có những trải nghiệm không mấy dễ chịu. Nam tài xế từng bị khách tỏ thái độ khi nhắc nhở không nhổ nước bọt lên xe. Không ít lần, anh còn nghe những lời phân biệt vùng miền.

Dù thường xuyên làm việc vào khung giờ đêm muộn, anh Tín cho biết bản thân may mắn chưa gặp sự cố nghiêm trọng nào. Với anh, những hành động tử tế và sự tôn trọng từ khách hàng luôn là nguồn động viên lớn để tiếp tục gắn bó với công việc.

"Đôi khi chỉ cần một lời xin lỗi hoặc một cách cư xử văn minh cũng đủ để người làm nghề như tôi thấy vui và có thêm động lực", anh bày tỏ.