Đập tan cơn nóng ngày hè bằng 'tuyệt chiêu' từ ShopeeFood 6/6

Hàng nghìn món ăn, thức uống từ thương hiệu được yêu thích cùng loạt mã giảm giá hấp dẫn đang chờ người dùng khám phá tại ShopeeFood 6/6.

Loạt món ngon thanh mát với mức ưu đãi hấp dẫn tại sự kiện ShopeeFood 6/6 “Siêu tiệc giữa năm - deal hè đúng đỉnh” đang chờ đón người dùng cùng khơi dậy cảm hứng, sảng khoái tận hưởng mùa hè.

Khám phá hương vị mát lạnh ngày hè

Giữa những ngày nắng nóng kéo dài, ly trà trái cây hay matcha latte mát lạnh là cách đơn giản để xua tan cảm giác oi bức và tiếp thêm năng lượng cho ngày dài.

Đáp ứng nhu cầu giải nhiệt ngày hè, bộ sưu tập Quán ngon chính hiệu trên ShopeeFood mang đến đa dạng lựa chọn từ trà sữa đậm vị, trà trái cây tươi mát đến kem hay sinh tố ngon khó cưỡng. Người dùng dễ dàng tìm thấy thức uống phù hợp sở thích và tâm trạng.

Hàng nghìn món ngon từ các thương hiệu được yêu thích cùng hội tụ, sẵn sàng khuấy động mùa hè tại sự kiện ShopeeFood 6/6.

Với những ai yêu thích khám phá hương vị mới hoặc đang tìm kiếm món uống “đúng gu” cho giờ nghỉ trưa hay buổi chiều làm việc, đây cũng là dịp để trải nghiệm loạt thương hiệu được giới trẻ yêu thích. Từ Taka Cha, Lam Trà, Trà Sữa Một Chút Chút, Ulà Ngon đến Kem Bơ - Trái Cây Tô 251... mỗi lựa chọn đều mang đến hương vị đặc trưng, cùng bạn tận hưởng một mùa hè dễ chịu hơn.

Những thương hiệu nổi tiếng cùng đa dạng lựa chọn thức uống, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong ngày nắng nóng.

Không chỉ mang đến thế giới nước giải khát và món ăn vặt đa dạng, bộ sưu tập còn giúp trải nghiệm thưởng thức trở nên hấp dẫn hơn với mã ưu đãi SPFANNGON40K, giảm 40.000 đồng cho đơn từ 100.000 đồng đến hết ngày 30/6 (số lượng có hạn).

Chiều lòng vị giác với loạt món ngon từ thương hiệu xịn

Góp phần làm nên sức hút của ShopeeFood 6/6 “Siêu tiệc giữa năm - deal hè đúng đỉnh” là sự xuất hiện của loạt thương hiệu quen thuộc cùng ưu đãi độc quyền dành riêng cho dịp này. Dù đang tìm kiếm bữa ăn no bụng hay ly trà lạnh để tiếp thêm năng lượng, người dùng đều có thể dễ dàng tìm thấy lựa chọn phù hợp.

Nếu yêu thích bữa cơm đậm đà, Cơm Thố Anh Nguyễn là gợi ý đáng thử với món cơm thố ốp la giảm từ 52.000 đồng còn 36.400 đồng. Đặc biệt, duy nhất ngày 6/6, người dùng có thể nhập mã VIPCTAN50 để nhận ưu đãi giảm 30%, tối đa 50.000 đồng (số lượng có hạn).

Những thương hiệu được yêu thích cùng hội tụ, mang đến bữa tiệc món ngon và ưu đãi hấp dẫn dịp 6/6 trên ShopeeFood.

Với những ai muốn nhanh chóng lấp đầy chiếc bụng đói trong ngày hè bận rộn, combo 6 món từ Lotteria là lựa chọn không nên bỏ lỡ. Chỉ từ 99.000 đồng với số lượng có hạn (giá gốc 146.000 đồng), người dùng có thể thưởng thức 3 miếng gà rán, 1 khoai tây chiên cỡ S và 2 Pepsi cỡ S. Riêng ngày 6/6, mã LOTTERIA100 còn mang đến ưu đãi giảm 12%, tối đa 100.000 đồng cho đơn từ 95.000 đồng (số lượng có hạn).

Tín đồ trà sữa cũng khó lòng bỏ qua loạt ưu đãi từ thương hiệu “xịn mịn” trong dịp 6/6 này. Phúc Long góp mặt trong bữa tiệc 6/6 với combo 3 ly Best Seller chỉ 99.000 đồng, đồng thời người dùng có thể nhập mã 66PHUCLONG30 để nhận thêm ưu đãi 30.000 đồng cho đơn từ 99.000 đồng (số lượng có hạn).

Không chỉ vậy, tín đồ trà sữa yêu thích nhiều hương vị mới mẻ có thể khám phá Maycha với ưu đãi từ mã 66MAYCHA25, giảm 25.000 đồng cho đơn từ 50.000 đồng, áp dụng duy nhất ngày 6/6 (số lượng có hạn). Ly trà sữa mát lạnh từ Maycha là lựa chọn phù hợp để xua tan cái nóng và tiếp thêm năng lượng trong những ngày hè.

Bên cạnh đó, nhân sự kiện ShopeeFood 6/6 “Siêu tiệc giữa năm - deal hè đúng đỉnh”, ShopeeFood cùng đại sứ Jun Phạm còn chiêu đãi người dùng với loạt voucher giải nhiệt trong ngày 6/6. Đây là cơ hội để thưởng thức món ngon, thức uống yêu thích và tận hưởng phút giây thư giãn trọn vẹn hơn trong mùa hè này. Độc giả có thể theo dõi fanpage ShopeeFood VN để cập nhật thông tin chi tiết hoạt động và ưu đãi mới nhất trong chương trình.