Đạo luật Mỹ từng phạt tù người dân sở hữu vàng

Tuyên bố này khiến cho việc sở hữu và buôn bán tiền lớp thứ nhất trở thành bất hợp pháp và phải chịu những hình phạt lên đến 10 năm tù.

Không còn vàng dành cho bạn

Tổng thống Franklin Roosevelt ban hành Đạo luật Điều hành 6102 vào ngày 5 tháng 4 năm 1933 chỉ thị tất cả “tiền vàng, vàng thỏi, và chứng chỉ vàng được chuyển về cho chính phủ”. Đạo luật quy định bắt buộc tất cả cư dân Mỹ bán vàng để đổi lấy tiền giấy của Cục Dự trữ liên bang và loại bỏ hoàn toàn sự tiếp cận của người dân với tiền tệ lớp thứ nhất.

Tuyên bố này khiến cho việc sở hữu và buôn bán tiền lớp thứ nhất trở thành bất hợp pháp và phải chịu những hình phạt lên đến 10 năm tù, gợi nhớ đến việc Ngân hàng Amsterdam yêu cầu tất cả các thu ngân tự do phải nộp lại đồng tiền kim loại quý để đổi lấy ký quỹ BoA khi nó thành lập vào năm 1609.

Một năm sau đó, Mỹ thông qua Đạo luật Dự trữ Vàng năm 1934, đã hạ thấp giá trị của đồng đôla bằng cách nâng giá vàng từ 20.67 đôla lên 35 đôla 1 ao-xơ. Sự phá giá đáng kể này đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc chiến tiền tệ thế giới đang diễn ra khi các đất nước nỗ lực hạ giá đồng tiền của họ nhiều nhất có thể để tương ứng với đối tác thương mại của mình.

Mục tiêu của họ là để thu hút nhu cầu nước ngoài khi có được những cái giá rẻ nhất. Mỹ hầu như bắt chước điều mà mọi đất nước khác đang làm: dành cho những người sở hữu vàng nhiều khả năng mua những mặt hàng và dịch vụ của Mỹ. Không may rằng đối với người dân Mỹ, giá vàng tăng xảy ra sau trận động đất, có nghĩa là người Mỹ không được lợi từ việc đó.

Đạo luật cũng chuyển đổi quyền sở hữu toàn bộ vàng của Cục Dự trữ Liên bang thành trái phiếu chính phủ Mỹ và tạo tiền đề cho sự di chuyển vàng thỏi từ New York đến cơ sở Quân đội Mỹ tại Fort Knox ở Kentucky.

Sở hữu vàng từng là việc người dân Mỹ bị cấm. Ảnh: Bullion Exchanges.

Bảo hiểm tiền gửi

Đạo luật về nghiệp vụ Ngân hàng năm 1935 đã thành lập Công ty Bảo hiểm Ký thác Liên bang Mỹ (FDIC), thể chế hóa bảo hiểm tiền gửi ngân hàng cho những gia đình người Mỹ thông thường.

Trước bối cảnh tiền phân lớp, bảo hiểm FDIC là một chính sách bảo hiểm được đảm bảo của liên bang về những khoản tiền gửi ngân hàng lớp thứ ba. Sự bảo đảm của FDIC đã giảm bớt phần nào nỗi sợ của người dân về việc tiền lớp thứ ba bốc hơi như nó từng xảy ra chỉ trong năm 1933 khi 4.000 ngân hàng đóng cửa.

Xét về mặt con số, tác động của việc thành lập FIDC rất nhỏ: khoản tiền bảo hiểm cho mỗi người gửi tiền chỉ khoảng 5.000 đôla. Nhưng từ góc nhìn tâm lý học, ảnh hưởng của nó rất lớn. Người dân sẽ không bỏ qua tiền gửi lớp thứ ba để đổi lấy tiền mặt lớp thứ hai nếu họ biết rằng tiền gửi của họ được đảm bảo bởi chính phủ liên bang.

Khi vàng không còn là một hình thức tiết kiệm nữa, bảo hiểm tiền gửi liên bang là sự nỗ lực của chính phủ để bảo đảm với người dân rằng khoản tiền tiết kiệm sẽ được bảo vệ kể cả khi gửi vào những ngân hàng tư nhân với rủi ro đối tác. Cũng vào khoảng thời gian đó, Cục Dự trữ Liên bang cuối cùng đã bảo vệ được sự độc quyền chính thức của mình trong việc phát hành tiền giấy sau khi Ngân khố Mỹ thanh toán những trái phiếu đủ điều kiện cuối cùng như việc hỗ trợ cho tiền giấy của tư nhân.

Kim tự tháp đôla mơ hồ đột nhiên được chú ý: hệ thống tiền tệ tồn tại giữa lớp thứ hai và thứ ba, và những hành động của chính phủ làm cho những ràng buộc của vàng với những lớp thấp hơn trở nên mong manh hơn từ năm 1933 đến 1935. Vì vậy, hành trình đồng đôla Mỹ tồn tại riêng biệt và không phụ thuộc vào vàng bắt đầu.