Đạo diễn lên tiếng khi 'Squid Game 2' bị chỉ trích

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk cho biết việc mời T.O.P và Oh Dal Soo tham gia "Squid Game 2" là vì thấy cả hai hợp với vai diễn, không quan tâm ồn ào.

Theo Chosun, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông mới đây, đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã giải thích lý do mời cựu thành viên BIGBANG T.O.P cùng nam diễn viên Oh Dal Soo tham gia Squid Game 2.

"Về mặt pháp lý thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Tôi không có thẩm quyền để phán đoán mức độ nghiêm trọng của các lùm xùm đó. Anh ấy cũng đã xuất hiện trong nhiều dự án khác, nên tôi tự hỏi liệu việc chọn anh ấy có đáng bị chỉ trích như vậy không", Hwang Dong Hyuk chia sẻ.

Anh nói thêm: "Tôi tin rằng sự kết hợp của T.O.P cùng Oh Dal Soo sẽ tạo ra sự cộng hưởng. Oh Dal Soo là một diễn viên mà tôi muốn hợp tác từ lâu. Và tôi thấy vai diễn này rất hợp với anh ấy. Quyết định của tôi dựa trên sự phù hợp của diễn viên với nhân vật, chứ không đơn thuần là vì muốn hỗ trợ cho sự trở lại của anh ấy".

Về việc nhiều người xem đòi tẩy chay khi phim có T.O.P và Oh Dal Soo, cha đẻ Squid Game phản hồi: “Đây không phải là vấn đề có tiêu chuẩn rõ ràng. Một số người có thể quan ngại, trong khi những người khác có thể bỏ qua. Cuối cùng, quyết định là tùy thuộc vào khán giả”.

T.O.P đóng vai Thanos, người chơi mang số áo 230 trong Squid Games 2.

Trước đó, khi hé lộ thông tin dàn cast Squid Game 2 có T.O.P và Oh Dal Soo, không ít khán giả tỏ ra bức xúc, thậm chí kêu gọi tẩy chay bộ phim của Hwang Dong Hyuk.

Nam diễn viên Oh Dal Soo từng phải đối mặt với các cáo buộc quấy rối và tấn công tình dục. Ban đầu, tài tử sinh năm 1968 phủ nhận cáo buộc. Tuy nhiên, khi nhiều nạn nhân lên tiếng chỉ trích, anh buộc phải xin lỗi về hành vi sai trái trong quá khứ. Tới năm 2019, vụ án của Oh Dal Su khép lại mà không có cuộc điều tra chính thức nào do hết thời hiệu.

Trong khi, T.O.P cũng từng bị truy tố không giam giữ vì sử dụng cần sa năm 2017. Thời điểm đó, nam ca sĩ mới bắt đầu nghĩa vụ quân sự được 4 tháng. Không lâu sau đó, T.O.P được phát hiện bất tỉnh trong trụ sở cảnh sát mà anh đang thực hiện nghĩa vụ, nghi do dùng thuốc chống lo âu quá liều.