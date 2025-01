Cảnh 18+ trong phim có Lee Min Ho gây bàn tán

Lee Min Ho khiến khán giả bất ngờ với cảnh 18+ trong "When the Stars Gossip". Trước đó, ngôi sao sinh năm 1987 rất ít khi đóng cảnh nóng.

Tập đầu tiên của bộ phim When the Stars Gossip lên sóng hôm 4/1, thu hút sự chú ý vì có Lee Min Ho đóng chính. Trong phim, anh hóa thân bác sĩ sản khoa Gong Ryong. Để thực hiện một nhiệm vụ bí mật, Gong Ryong chi khoản tiền khổng lồ để tham gia chuyến du lịch vũ trụ, nơi anh gặp gỡ Eve Kim - nữ chỉ huy của trạm vũ trụ (Gong Hyo Jin thủ vai).

Ở tập 1, Gong Ryong gặp rắc rối khi đâm phải xe của Go Eun (Han Ji Eun) - tiểu thư tập đoàn lớn tại Hàn Quốc. Bố của Go Eun tìm cách khiến anh thất nghiệp, không thể xin việc ở bất kỳ bệnh viện nào. Trong lúc túng quẫn, Gong Ryong tái ngộ Go Eun. Cả hai đi uống rượu giải sầu và sau đó đã vượt quá giới hạn.

Cảnh nóng của Gong Ryong và Go Eun trở thành tâm điểm chú ý trong tập 1 When the Stars Gossip. Phân cảnh có thời lượng ngắn, đạo diễn cũng sử dụng các góc quay tinh tế giúp cảnh quay không bị phô, ít để lộ da thịt diễn viên. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn tỏ ra bất ngờ khi Lee Min Ho chịu thực hiện cảnh 18+. Trước đó, tài tử sinh năm 1987 rất hiếm khi đóng cảnh nóng.

Tập đầu tiên của When the Stars Gossip lên sóng hôm 4/1.

Ngay từ khi công bố dự án, When the Stars Gossip đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Phim được cho là có ngân sách khổng lồ, lên tới 50 tỷ won (hơn 850 tỷ đồng ). Tác phẩm được cầm trịch bởi đạo diễn Park Shin Woo, gương mặt đứng sau nhiều tác phẩm thành công trước đó như Điên thì có sao hay Tình yêu chốn đô thị...

Lee Min Ho sinh năm 1987, là một trong những nam diễn viên hàng đầu tại Hàn Quốc. Anh tham gia diễn xuất từ 2004, sau đó vụt sáng thành sao nhờ vai chính trong series truyền hình Boys Over Flowers (2009). Kể từ đó, tài tử liên tục tham gia nhiều dự án đình đám, điển hình như Thợ săn thành phố, Những người thừa kế, Nàng ngốc và quân sư hay Huyền thoại biển xanh... Gần nhất, anh được khen ngợi với màn thể hiện lột xác trong Pachinko 2.

Hồi cuối năm 2024, Lee Min Ho gây chú ý khi tiết lộ từng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng năm 2006. Tài tử bị rách sụn, gãy xương đùi. Anh sau đó phải nằm viện suốt 7 tháng, tinh thần cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.