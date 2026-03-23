Danh tính thanh niên chặn đánh 2 phụ nữ trong ngõ

  • Thứ hai, 23/3/2026 13:43 (GMT+7)
Công an phường đang điều tra vụ thanh niên chặn xe, chửi bới và đánh người phụ nữ trong ngõ. Nghi phạm Nguyễn Văn Khuyến đã thừa nhận hành vi do mâu thuẫn cá nhân.

Thanh niên tát nhiều lần vào vùng đầu và mặt người phụ nữ. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Ngày 23/3, Công an phường Định Công (Hà Nội) cho biết đang nhanh chóng điều tra vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích, liên quan đến một thanh niên chặn xe, hành hung phụ nữ trong ngõ.

Trước đó, ngày 21/3/2026, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc chị Đ.T.V.A bị người thân là Nguyễn Văn Khuyến gây thương tích tại khu vực Định Công Thượng.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Khuyến đã chặn xe của hai người phụ nữ đang di chuyển bằng xe máy, có lời lẽ chửi bới, sau đó tát nhiều lần vào vùng đầu và mặt nạn nhân.

Tại cơ quan công an, nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện Công an phường Định Công tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tài xế Range Rover khai lý do chọc thủng lốp xe máy SH dựng bên đường

Tại cơ quan công an, Đ.M.D. khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi chọc thủng 2 lốp xe máy SH dựng bên đường.

20:33 13/3/2026

'Thế hệ lo âu'

Theo nhà tâm lý học xã hội Jonathan Haidt, trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay phải đối mặt với một loại áp lực mà các thế hệ trước không hề biết đến: áp lực từ những lượt thích, bình luận và sự so sánh không hồi kết trên mạng xã hội. Điều này tạo ra một vòng xoáy độc hại, nơi lòng tự trọng bị gắn chặt với những con số ảo thay vì giá trị thực tế.

