Danh tính người đàn ông tát shipper tại trường mầm non

Qua xác minh, công an xã Hiệp Hòa xác định người đàn ông này là N.V.G., còn người bị đánh là anh T.Đ.Đ, trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh, làm nghề giao hàng.

Shipper bị phụ huynh hành hung ở sân trường mầm non Chỉ vì bị nhắc dời xe để vào giao thực phẩm, một phụ huynh tại Bắc Ninh hung hăng chửi bới, tát nam shipper tại sân trường trước sự chứng kiến của nhiều trẻ nhỏ.

Theo Công an xã Hiệp Hòa, N.V.G. sinh năm 1983, trú tại xã Hiệp Hòa.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình giao thực phẩm cho trường mầm non, xe ô tô của anh Đ. bị xe máy của G. đỗ chắn lối đi. Khi anh Đ. yêu cầu G. di chuyển, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, dẫn đến hành vi hành hung.

Tại cơ quan Công an, G. đã thừa nhận hành vi, đồng thời gửi lời xin lỗi tới anh Đ. và gia đình.

Công an xã Hiệp Hòa làm việc với N.V.G. Ảnh: Công an xã Hiệp Hòa.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông tát tài xế giao hàng ngay tại sân trường mầm non thị trấn Thắng (xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh), gây bức xúc dư luận.

Theo nội dung clip, tài xế chở thực phẩm vào bếp ăn nhà trường đã nhờ một phụ huynh đang đỗ xe máy chắn lối đi di chuyển phương tiện để ô tô của mình vào giao hàng. Người giao hàng nhẹ nhàng đề nghị: “Anh ơi, anh đứng gọn lại cho em vào giao thực phẩm cho các cháu”.

Tuy nhiên, người đàn ông này tỏ thái độ khó chịu, cho rằng bị “đe dọa”, rồi liên tục văng tục, buông lời thách thức và xúc phạm.

Khi tài xế xuống xe để giải thích, người đàn ông bất ngờ lao tới, tát thẳng vào mặt nạn nhân trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Dù có người can ngăn, kẻ này vẫn tiếp tục quát tháo, đuổi tài xế ra khỏi khu vực.

Công an xã Hiệp Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.