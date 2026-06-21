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Pháp luật

Danh tính nghi phạm vụ trọng án khiến 4 người tử vong ở Bắc Ninh

  • Chủ nhật, 21/6/2026 08:47 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Công an tỉnh Bắc Ninh đã xác định được danh tính nghi phạm dùng dao sát hại 3 mẹ con rồi tự sát trong vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào tối 20/6.

Nghi phạm là Nguyễn Văn Tuyên (SN 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh).

Nguyên nhân bước đầu được cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 20/6 tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên).

4 nguoi tu vong, Bac Ninh anh 1

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Theo điều tra bước đầu, Nguyễn Văn Tuyên dùng dao tấn công chị N.T.N., 2 con của chị là cháu N.H.P. (SN 2016), cháu N.B.B. (SN 2020) và em gái chị N. là N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C). Sau khi gây án, nghi phạm đã tự sát.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp cứu nạn và khống chế đối tượng.

Tuy nhiên, cháu B. tử vong tại chỗ, cháu P. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chị N.T.N. cũng được phát hiện tử vong tại tầng 2 của ngôi nhà.

Nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng N.B.N. bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Theo người dân địa phương, chị N.T.N. đã ly hôn và sinh sống cùng hai con, em gái và bố mẹ đẻ. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ chị không có mặt ở nhà do đang đi làm.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

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https://vtcnews.vn/danh-tinh-nghi-pham-vu-trong-an-khien-4-nguoi-chet-o-bac-ninh-ar1024725.html

Văn Chương/VTC News

4 người tử vong Bắc Ninh Bắc Ninh 4 người tử vong Bắc Ninh

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    Cong an thong tin ve vu 4 nguoi tu vong o Bac Ninh hinh anh

    Công an thông tin về vụ 4 người tử vong ở Bắc Ninh

    21 phút trước 08:41 21/6/2026

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    Mâu thuẫn tình cảm dẫn đến bi kịch đau lòng tại phường Việt Yên khiến 4 người tử vong, một người bị thương nặng. Công an tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

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