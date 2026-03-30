Danh tính 7 du khách bị thương khi xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo

Trong số các nạn nhân vụ lật xe khách ở Tam Đảo, 3 nạn nhân bị thương tích nặng, trong đó có cháu bé 5 tuổi.

Ngày 29/3, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lật xe khách trên đèo Tam Đảo khiến 7 người bị thương.

Một số nạn nhân bị thương gồm: Đặng Thị Mai Sang (SN 1995, Gia Lâm, Hà Nội); Phạm Thị Huyền (SN 1993, Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Hồng Anh (SN 2001, Hà Đông, Hà Nội); Trần Hoàng Minh (SN 2021, Nghệ An); Nguyễn Dương Thành (SN 1990, Phúc Yên, Phú Thọ); Nguyễn Công Linh (SN 1990, Xuân Đỉnh, Hà Nội).

Chiếc xe bị lật ngang, kính vỡ vụn.

Các nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó 3 nạn nhân bị thương nặng là chị Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thu Trang và cháu Trần Hoàng Minh. Gia đình các nạn nhân này đang làm thủ tục xin chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục cập nhật danh sách nạn nhân.

Trước đó, khoảng 13h20 cùng ngày, tại Km20, Quốc lộ 2B thuộc địa phận thôn Hai, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Thời điểm trên, ô tô khách 29 chỗ mang BKS 29B-098.15 do ông Lưu Đình T. (SN 1962, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) cầm lái, trên xe có 29 người, đang trên đường di chuyển theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi đã bất ngờ lao xuống taluy âm bên trái theo chiều đi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các lực lượng gồm: Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát giao thông, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Tam Đảo nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn.

Các lực lượng đồng thời tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra theo quy định.

Lực lượng chức năng đưa người gặp nạn ra khỏi hiện trường.

Ông Vũ Việt Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Công, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện, khẩn trương triển khai các phương án tiếp cận phương tiện gặp nạn.

Tại hiện trường, do địa hình taluy dốc đứng, thời tiết mưa ẩm nên mặt đường trơn trượt, phương tiện bị lật và biến dạng nên công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Đến 14h12, lực lượng chức năng đưa được 7 hành khách ra khỏi xe, trong đó 3 người bị thương và 4 người bị xây xát nhẹ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ khu vực Vĩnh Phúc để điều trị.