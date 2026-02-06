Danh tính 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai

Sáng 6/2, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố thông tin bắt giữ 2 đối tượng Phạm Anh Tài (còn gọi "Tài đen", SN 1990) và Lê Văn Ân (SN 1993) cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai.

Chủ trì buổi cung cấp thông tin là Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an. Ngoài ra, còn có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; Công an tỉnh Gia Lai, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an tỉnh Đắk Lắk.

Qua thông tin tài liệu thu thập được từ triển khai các hoạt động nghiệp vụ, công an thấy đối tượng Phạm Anh Tài (còn gọi "Tài đen", SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) có biểu hiện nghi vấn. "Tài đen" hiện có Quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum cũ (nay là Quảng Ngãi) về hành vi "Giết người" vào năm 2018. Đối tượng có hành vi sử dụng súng AK khi gây án.

Dưới tay "Tài đen" có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng" để chống trả lại lực lượng chức năng, trong đó đối tượng Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) nổi lên nhiều nghi vấn.

2 đối tượng trong vụ cướp bị công an bắt giữ

Khi đủ tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng lấy tiền tiêu xài.

Theo thông tin, vụ việc xảy ra khoảng 16h ngày 19/1, 2 đối tượng đã xông vào Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Phòng giao dịch Trà Bá (số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) dùng vật giống súng ngắn, khống chế nhân viên, khách hàng cướp 1,8 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi cướp khoảng 1,8 tỷ đồng , 2 tên cướp lái xe tẩu thoát

Công an Gia Lai xác định các đối tượng gây ra vụ việc có đặc điểm mặc trang phục, đội mũ bảo hiểm mang thương hiệu Grab; sử dụng xe máy Exciter màu vàng đen, biển số 77G1-313.12; mang theo balo màu xanh và sử dụng vật giống súng ngắn để thực hiện hành vi phạm tội.

Đến ngày 25/1, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện chiếc xe máy giống của 2 nghi phạm được chôn lấp trong hố đào sẵn dưới mương cạn (dùng để dẫn nước chữa cháy trong khu vực đồi thông) thuộc khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5 km về hướng Tây Nam.

Sau nhiều ngày truy tìm, công an phát hiện xe máy giống của băng cướp sử dụng được chôn trong hố dưới mương nước cạn, phía trên được che đậy bằng các tấm ván gỗ thông

Hố có chiều dài 2 m, sâu 1,15 m, rộng 0,76 m. Chiếc xe nằm đổ nghiêng dưới hố. Để che cái hố này, các đối tượng sử dụng tấm ván bằng gỗ kích thước 2,26 x 1m, được ghép bởi 9 miếng gỗ thông 3 lá; phủ lên trên 1 chiếu nhựa dài 1,2 x2 m. Trên cùng, các đối tượng phủ một lớp đất để ngụy trang.

Mở rộng hiện trường khoảng 4,7 km về hướng Tây Nam, cơ quan Công an phát hiện một số dấu vết bị than hóa và một số cây gỗ bị đốt cháy một phần.