Lần đầu tiên sau hơn 21 năm, các nhà báo không thể bỏ phiếu cho Ronaldo hay Messi nữa. Điều này được đoán định vì cả hai không còn thi đấu đỉnh cao.

Ronaldo và Messi vẫn ghi bàn nhưng màn trình diễn ở Saudi Pro League (của Ronaldo - PV) hay của Messi (tại MLS - PV) đều mờ nhạt. Phong độ của họ ở đội tuyển quốc gia khi thi đấu Euro và Copa America 2024 còn mờ nhạt hơn.

Đồng thời, danh sách rút gọn lần này cũng vắng luôn những cái từng chen vào kỷ nguyên Ronaldo - Messi để giành Quả bóng vàng là Luka Modric và Karim Benzema. Tiền đạo người Pháp sang Trung Đông giống Ronaldo nên vắng mặt không đáng tiếc. Như vậy, thế giới sẽ có một Quả bóng vàng hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếc cho Quả bóng vàng 2018, tiền vệ Luka Modric. Có thể ngôi sao người Croatia không còn thi đấu nhiều, nhưng khi ra sân vẫn đảm bảo chất lượng.

Mùa qua, Modric gặt hái thành công khi cùng Real Madrid vô địch La Liga và Champions League, có những khoảnh khắc khi ghi bàn ngay sau khi bỏ lỡ phạt đền trận gặp Italy tại Euro 2024. Nếu như Toni Kroos được tôn vinh trong danh sách thì Modric cũng xứng đáng. Ít ra cầu thủ này nổi trội hơn nhiều cầu thủ trong bản danh sách gây tranh cãi.

Chẳng hạn, lấy tiêu chí thành công thì có 4 cầu thủ Arsenal không hề đoạt danh hiệu trong danh sách rút gọn đề cử QBV 2024. Chelsea có Cole Palmer còn không thể giúp CLB giành vé dự Champions League. Đặc biệt nhất là AS Roma có 2 cầu thủ cũng không danh hiệu nhưng vẫn góp mặt trong top 30.

Trường hợp của Matt Hummels có thể giải thích là đã chơi nổi bật khi góp công giúp Dortmund và chung kết Champions League. Tuy nhiên, nói về đóng góp, Marco Reus còn đáng tri ân hơn. Hơn nữa, Hummels cũng không có trong đội hình dự Euro 2024. Do vậy, điền tên anh vào danh sách này là sự khó hiểu.

Riêng trường hợp của Artem Dovbyk thì người ta phải ngơ ngác hơn. Dovbyk góp công lớn để Girona FC trở thành hiện tượng ở La Liga mùa trước. Nhưng đến Euro 2024, tuyển Ukraine không lọt qua vòng đấu bảng.

Nếu tôn vinh Dovbyk vì anh là Vua phá lưới của La Liga cũng không ổn. Chân sút người Ukraine ghi 24 bàn, thế nhưng có tới 7 bàn trên chấm 11 mét. Trong khi đó, người về thứ hai là Alexander Sorloth của Villarreal có 23 bàn. Toàn bộ bàn thắng của chân sút Na Uy đều không trên chấm 11 mét.

Phải chăng ban tổ chức cho rằng giải cần hội tụ 5 vua phá lưới hàng đầu châu Âu và Na Uy đã có Erling Haaland thì không cần chọn Sorloth?

Hơn nữa, Girona FC còn không được đá Cúp châu Âu mùa trước nên nếu tính ra số bàn thắng và 10 đường kiến tạo của Dovbyk cũng không thể so sánh với những người khác. Robert Lewandowski (26 bàn và 9 kiến ​​tạo), Mohamed Salah (25) bàn thắng và 14 kiến ​​tạo) hay Antoine Griezman (24 bàn và 8 kiến ​​tạo) đều đáng có mặt trong danh sách hơn.

Nếu xét về việc khơi cảm hứng, chúng ta thấy vắng mặt cả hai đội trưởng vô địch châu Âu. Nacho có một mùa giải thành công cùng Real và góp mặt trong đội hình vô địch Euro thì chắc chắn phải xứng đáng hơn Hummels. Alvaro Morata là thủ quân của Tây Ban Nha giương cao Cúp châu Âu và có 15 bàn (đều là bóng sống) tại La Liga và 5 bàn tại Champions League mùa trước cũng phải xứng đáng hơn Dovbyk.

Ngay tại hạng mục quan trọng nhất của giải là Quả bóng vàng nam đã có đầy tranh cãi thì những giải ít quan trọng khác còn nhiều sạn hơn. Chẳng hạn ở giải thủ môn xuất sắc có 10 ứng cử viên. Trong số đó có cái tên mà chắc nhiều người chẳng biết: Ronwen Williams. Cái tên nghe rất Anh nhưng Williams đang chơi ở giải Nam Phi cho CLB Mamelodi Sundowns cũng lạ lẫm với người hâm mộ.

Williams là sản phẩm của lò đào tạo Tottenham nhưng cả đời chưa thi đấu cho CLB nào ở châu Âu. Thủ môn 32 tuổi này chưa xuất hiện trên các sân khấu lớn như World Cup hay FIFA Club World Cup. Williams có những màn trình diễn khi Nam Phi giành huy chương đồng tại giải CAN hồi đầu năm nhưng chừng đấy liệu có đủ? Các CĐV Arsenal tin rằng David Raya của họ xứng đáng hơn.

Rất có thể ban tổ chức muốn làm phong phú cho giải để tạo hiệu ứng truyền thông nên chọn một thủ môn ở châu Phi. Nếu vậy, tại sao họ không chọn một cầu thủ châu Á để truyền cảm hứng? Trong tất cả hạng mục dành cho nam, không một người châu Á nào được xướng tên. Nếu muốn tìm, ta phải sang danh sách cầu thủ nữ với Yui Hasegawa của Nhật đang chơi cho Man City.

Một bản danh sách 30 người khó làm hài lòng cho tất cả vì còn nhiều cái tên vắng mặt. Tuy nhiên, gây tranh cãi mới là cách để mọi người chú ý. Đó cũng là một nghệ thuật.

