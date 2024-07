Tiền vệ của Manchester City cùng thủ quân Alvaro Morata chắc chắn đối mặt với án phạt từ Ủy ban Kiểm soát, Đạo đức và Kỷ luật của UEFA. Một chi tiết đáng chú ý là khi được Morata nhắc nhở rằng Rodri vẫn đang chơi ở Premier League, tiền vệ của Man City trả lời: “Tôi không quan tâm”.

Có thể Rodri không quan tâm lắm đến phản ứng của người Anh khi trở về CLB vì tin rằng sự việc sẽ bị lắng dần. Tuy nhiên, Rodri không thể ngờ rằng phản ứng của anh có thể tước mất cơ hội giành Quả bóng vàng đầu tiên sau sự nghiệp.

Rodri không còn cơ hội thanh minh bản thân không cố ý vì anh được Morata nhắc nhở nhưng cố tình phớt lờ. UEFA cũng không thể để vụ việc chìm đi do chịu áp lực lớn từ truyền thông Anh. Họ không quên sự việc đầy nhạy cảm liên quan đến Gibraltar (lãnh thổ hải ngoại của Anh nằm ở vị trí chiến lược sát Tây Ban Nha).

Một khi Rodri bị phạt vì hành vi đạo đức do câu hát mang tính tranh cãi, đương nhiên cơ hội để anh nhận Quả bóng vàng châu Âu sẽ giảm đi đáng kể. Bất kỳ ở đâu hay lĩnh vực nào thì khi chọn một nhân vật tiêu biểu, người đó đều được kỳ vọng tài đức vẹn toàn. Một cầu thủ bị kỷ luật và gây tranh cãi trong cộng đồng thường khó thắng giải.

Vào thời điểm này, châu Âu đang vật lộn tìm kiếm những giá trị đoàn kết, tránh sự chia rẽ. Chúng ta có thể thấy điều đó qua việc ngay logo biểu tượng của Euro 2024 cũng là tập trung quốc kỳ của các quốc gia xung quanh chiếc Cúp vô địch.

Trong tâm thế như vậy, việc Rodri với phát ngôn tạo chia rẽ trong lòng châu Âu khiến anh rất khó được lựa chọn.

Sau khi Euro 2024 kết thúc với chức vô địch của Tây Ban Nha và màn trình diễn tuyệt vời của Rodri – người được trao cầu thủ hay nhất giải, nhiều người tin rằng nên trao cho cầu thủ của Man City luôn Quả bóng vàng. Thời điểm đó, Rodri rất xứng đáng được cân nhắc. Ngoài việc giúp đội bóng xứ tót đăng quang, tiền vệ này còn giúp Man City vô địch Premier League, giải đấu cạnh tranh nhất thế giới.

Ngược lại, Vinicius gây thất vọng khi không thể giúp Brazil lọt vào nổi vòng bán kết Copa America đang tổ chức bên kia đại dương. Nhưng thực tế lúc đó, thời điểm chưa xảy ra sự cố Gibraltar, bảng xếp hạng của các nhà cái vẫn coi Vinicius là ứng cử viên số 1 với tỷ lệ đặt cho việc giành Quả Bóng Vàng 2024 là 4 ăn 6. Xếp thứ 2 là Rodri với tỷ lệ đặt 1 ăn 2 nhưng Rodri đã vượt trên Jude Bellingham khi cầu thủ người Anh tụt xuống thứ 3 với tỷ lệ 1 ăn 5.

Vinicius tỏa sáng cùng Real Madrid khi giúp CLB vô địch cả La Liga lẫn Champions League và tỏa sáng trong đêm chung kết. Tuy nhiên, Vinicius lại gây thất vọng trong màu áo tuyển Brazil. Vậy thì điều gì khiến chân sút này vẫn được đánh giá cao?

Trước hết, những người bỏ phiếu cho Quả bóng vàng chỉ xét cầu thủ ở những giải có sự tham dự của các đội châu Âu (CLB hay đội tuyển). Do vậy, thành tích ở Copa America không tác động nhiều đến lá phiếu của họ.

Thứ hai và quan trọng hơn, châu Âu cũng đang phải đối mặt với tình trạng phân biệt chủng tộc sâu sắc. Vinicius lại là nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc trên sân cỏ và anh được coi như biểu tượng của việc chống lại nạn phân biệt này.

Sự tôn vinh dành cho Vinicius không chỉ là cho cá nhân cầu thủ của Real Madrid mà còn là sự tôn vinh với phong trào chống phân biệt chủng tộc.

Vừa khéo cho Vinicius là sau khi kết thúc Copa America lại xảy ra vụ bê bối trên xe của tuyển Argentina trong lúc hát ăn mừng có chế nhạo mang màu sắc phân biệt nguồn gốc các cầu thủ Pháp. Với tạp chí France Football của Pháp, trao giải cho một cầu thủ Brazil chống phân biệt chủng tộc là cách hay nhất để trả lời đội tuyển Argentina.

Đồng thời, trao giải cho một cầu thủ ngoài châu Âu cũng là cách để châu Âu thể hiện tinh thần hòa nhập, cởi mở thay vì trao giải cho Rodri sau những phát biểu mang tính chia rẽ. Các nhà cái là những người thính nhạy với tình huống nên việc họ coi Vinicius là ứng cử viên sáng giá nhất, nổi bật hơn hẳn những người còn lại cũng có duyên cớ của họ. Tỷ lệ đặt cho ngôi sao người Brazil lúc này đã giảm là đặt 4 ăn 5.

