Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đây là Rembrandt

Sách kể về cuộc đời và sự nghiệp của vị danh họa người Hà Lan. Bằng tài năng hiếm có, Rembrandt khẳng định được tên tuổi, bước lên tột đỉnh danh vọng và phú quý khi mới ngoài hai mươi.

Xuất bản

Danh họa tự vẽ mình như kẻ hoang đàng

  • Thứ ba, 4/8/2026 19:56 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Bị tố tiêu xài phung phí tài sản thừa kế của Saskia, Rembrandt ra sức phủ nhận. Trớ trêu, ông từng tự họa mình thành "đứa con hoang đàng", còn Saskia vào vai một cô gái điếm.

Rembrandt ảnh 1

Bức họa Đứa con hoang đàng trong quán rượu của danh họa Rembrandt sáng tác vào khoảng năm 1635. Ảnh: wikipedia.

Cuộc sống tiêu pha hoang đàng

Năm 1638, căng thẳng nổi lên khi phía họ hàng của Saskia vu cho cô đã tiêu pha tài sản thừa kế một cách quá “phô trương và khoe mẽ”. Rembrandt cực lực phủ nhận, thậm chí còn bắt đầu vu ngược lại họ.

Theo những ghi chép kể lại, ông biện hộ rằng vợ chồng ông “giàu có và cực kỳ dư dật”, nên bị buộc tội như vậy là không thỏa đáng. Thế nhưng ông lại thua vụ này.

Điểm thú vị là trong một bức tranh vẽ vào thời gian đầu khi hai người mới cưới, Rembrandt cho ông và Saskia đóng vai những nhân vật trác táng. Ông vẽ mình thành “đứa con hoang đàng” trong Kinh Thánh, người đã đòi cha đưa cho mình phần tài sản thừa kế, rồi sống một cuộc đời phóng đãng, tiêu xài phung phí hết tiền của.

Ở bức tranh này, Rembrandt trong vai người con hoang đàng đang ngồi tại một quán rượu, uống rượu và chơi gái. Saskia đóng vai cô gái điếm đang ngồi trong lòng ông. Họ đang tận hưởng những lạc thú cuộc đời, tuy vẻ mặt Saskia không đến nỗi phấn khích như chồng.

Nhà phê bình nghệ thuật người Anh thế kỷ 19 John Ruskin thích bức tranh này, tuy nhìn chung ông không mến mộ tranh Rembrandt lắm. Ruskin miêu tả tác phẩm này là “bức tranh vĩ đại nhất của ông mà tôi từng thấy”, vì dưới con mắt của Ruskin, nó thể hiện được “trạng thái hạnh phúc lý tưởng”.

Năm xảy ra sự vụ nhiêu khê kể trên cũng là năm họ chứng kiến sự chào đời, rửa tội và qua đời của đứa con thứ hai, lần này là con gái, tên Cornelia, được đặt theo tên mẹ của Rembrandt.

Jorella Andrews, Nick Higgins

Đông A và NXB Dân Trí

Rembrandt Saskia hoang đàng tự họa

    Đọc tiếp

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    06:06 3/8/2026 06:06 3/8/2026

    0

    Trong văn phòng ở Hà Nội, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chia sẻ về không gian làm việc, những bản thảo, giá sách và niềm vui của một nghề thầm lặng.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý