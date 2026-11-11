Dành hẳn phòng riêng trưng bày bộ sưu tập Dragon Ball tiền tỷ

Trần Minh Chiến dành riêng một căn phòng trưng bày bộ sưu tập Dragon Ball trị giá ước tính 2-3 tỷ đồng, cũng là điểm tựa tinh thần giúp anh vượt qua biến cố gia đình.

Căn phòng của Trần Minh Chiến (34 tuổi, phường Dương Nội, Hà Nội) gần như dành trọn cho những nhân vật bước ra từ bộ truyện tranh Dragon Ball (Bảy viên ngọc rồng).

Hàng loạt tủ kính được bố trí dọc các bức tường, bên trong là hàng nghìn mô hình thuộc nhiều dòng khác nhau, từ những figure (mô hình nhân vật) nhỏ đến các bức tượng kích thước lớn. Hệ thống đèn LED được lắp đặt trong từng ngăn tủ, làm nổi bật tạo hình và màu sắc của từng nhân vật.

Để có không gian trưng bày như hiện tại, Chiến đầu tư khoảng 100 triệu đồng cho hệ thống tủ kính, chiếu sáng và hoàn thiện căn phòng. Theo ước tính của anh, bộ sưu tập hiện có giá trị thị trường khoảng 2- 3 tỷ đồng .

"Bộ sưu tập này là kết quả của cả một quá trình tích lũy, tìm kiếm và chăm chút trong nhiều năm. Tôi vốn yêu thích Dragon Ball từ nhỏ, nhưng cũng không nghĩ có ngày bản thân lại dành riêng một căn phòng để trưng bày hàng nghìn mô hình như hiện tại", anh Chiến chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Bắt đầu từ một mô hình được tặng

Chiến hiện là freelancer trong lĩnh vực xử lý hậu kỳ hình ảnh, diễn họa phối cảnh kiến trúc - nội thất. Bên cạnh công việc chuyên môn, anh còn là quản trị viên cộng đồng Dragon Ball Figure Việt Nam, nơi quy tụ hơn 40.000 thành viên có chung sở thích.

Hành trình sưu tầm của Chiến bắt đầu khá tình cờ, từ một mô hình Songoku được người sếp cũ tặng. Món quà khi ấy có giá khoảng 200.000-300.000 đồng. Anh vẫn giữ mô hình này đến nay như một kỷ niệm đặc biệt, bởi đó là món đồ đầu tiên khơi gợi niềm đam mê.

Vốn yêu thích Dragon Ball từ nhỏ, Chiến nhanh chóng bị cuốn hút bởi những mô hình tái hiện các nhân vật từng gắn liền với tuổi thơ. Đặc biệt, hình ảnh Songoku luôn nỗ lực vượt qua giới hạn, không bỏ cuộc trước thử thách cũng là điều khiến anh ấn tượng.

Với công việc thường xuyên tiếp xúc với hình ảnh, tạo hình và phối cảnh, việc được ngắm nhìn những bức tượng tái hiện thế giới mình yêu thích mỗi ngày còn mang đến cho anh nguồn cảm hứng sáng tạo.

Ban đầu, Chiến chỉ định mua vài mô hình để trang trí phòng làm việc. Từ chiếc kệ sách đơn giản, anh dần thay bằng các tủ trưng bày chuyên dụng. Khi số lượng sản phẩm tăng lên, anh tiếp tục thuê đội thi công mở rộng hệ thống tủ, thay sàn và bố trí lại không gian để có thêm chỗ trưng bày.

Hiện bộ sưu tập của anh có hàng nghìn sản phẩm thuộc nhiều dòng như PVC, WCF và resin. Khi lựa chọn, Chiến ưu tiên độ hoàn thiện, thương hiệu sản xuất và tạo hình nhân vật. Một số hãng anh thường tìm hiểu gồm Megahouse, Banpresto và các studio chuyên sản xuất tượng resin.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Chiến là lần săn được mô hình Cell của SHK Studio cách đây khoảng 3 năm.

Những mô hình Songoku, Vegeta, Cell... được Chiến sắp xếp trong hệ thống tủ kính có đèn LED chiếu sáng.

Một buổi sáng tháng 8, khi lướt mạng xã hội, Chiến tình cờ bắt gặp bài đăng thanh lý mô hình này trong tình trạng không còn hộp. Người bán cũng ở Hà Nội, trong khi mức giá được đưa ra chỉ bằng khoảng 1/3 giá thị trường.

Không muốn bỏ lỡ cơ hội, Chiến lập tức bắt taxi đến tận nơi để nhận hàng. Anh chấp nhận cả rủi ro trong quá trình vận chuyển, bởi những mô hình có nhiều chi tiết nhỏ rất dễ bị gãy, vỡ nếu không được đóng gói cẩn thận.

May mắn, món đồ về đến nhà an toàn. Với giá mua 8,5 triệu đồng, Chiến cho biết mô hình này khi đó có giá trị thị trường hơn 20 triệu đồng.

"Nếu lúc đó, tôi không nhanh tay thì chắc chắn không đến lượt", anh nhớ lại.

Từ một người mới chơi, Chiến cũng từng có giai đoạn mua sắm khá tùy hứng, chưa tìm hiểu kỹ về sản phẩm nên đôi khi mất tiền vì thiếu kinh nghiệm. Qua thời gian, anh học hỏi thêm từ những người chơi lâu năm, tìm hiểu về nhà sản xuất, tình trạng mô hình và giá giao dịch trước khi quyết định mua.

Theo Chiến, giá trị của một mô hình không chỉ nằm ở tạo hình hay kích thước mà còn phụ thuộc vào độ hiếm, thương hiệu sản xuất và nhu cầu của người chơi. Một số món anh mua từ nhiều năm trước với giá chỉ 1-3 triệu đồng, nay tăng lên nhiều lần do nguồn cung ngày càng hạn chế.

Chiến cho biết số tiền thực tế bỏ ra để xây dựng bộ sưu tập thấp hơn đáng kể so với giá trị ước tính hiện tại. Dù có thể bán lại một số món để thu hồi vốn hoặc kiếm lời, anh chưa có ý định này.

"Tôi sưu tầm vì yêu thích. Việc giá trị các mô hình tăng lên là điều may mắn, nhưng tôi vẫn muốn giữ chúng lại", anh chia sẻ.

Thời gian đầu, gia đình từng phản đối vì cho rằng việc mua những món đồ chơi với giá hàng triệu đồng là không cần thiết. Sau khi được Chiến giải thích về giá trị nghệ thuật, tính khan hiếm và thị trường trao đổi mô hình, người thân dần có cái nhìn cởi mở hơn.

Dù vậy, Chiến cũng ý thức rằng đam mê cần đi cùng khả năng tài chính. Sau giai đoạn chi tiêu khá mạnh tay, anh bắt đầu đặt ra nguyên tắc riêng khi mỗi tháng dành khoảng 3-5 triệu đồng hoặc 10-20% thu nhập cho việc sưu tầm.

Điểm tựa tinh thần sau biến cố gia đình

Đằng sau căn phòng đầy những nhân vật Dragon Ball là câu chuyện về khoảng thời gian khó khăn của Chiến. Khoảng 4 năm trước, một người thân trong gia đình được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo. Biến cố bất ngờ khiến anh rơi vào trạng thái suy sụp, mất phương hướng và gặp nhiều áp lực về tinh thần.

Trong giai đoạn ấy, Chiến tìm đến mô hình như một cách để bản thân tạm rời khỏi những lo lắng thường nhật. Việc tìm kiếm, sưu tầm và sắp xếp các nhân vật yêu thích giúp anh có thêm một hoạt động để tập trung, đồng thời gợi lại cảm giác vô tư của tuổi thơ.

Những nhân vật như Songoku, với hình ảnh kiên cường, luôn nỗ lực vượt qua thử thách, cũng mang đến cho anh nguồn cảm hứng riêng.

"Nhìn những nhân vật hồn nhiên, kiên cường như Songoku, tôi như được tiếp thêm năng lượng", Chiến chia sẻ.

Chiến dành nhiều thời gian tìm kiếm, lựa chọn và chăm chút từng mô hình trước khi đưa vào tủ trưng bày.

Theo thời gian, thú chơi này trở thành một phần trong nhịp sống của Chiến. Những lúc căng thẳng, anh có thể dành thời gian chăm chút cho tủ trưng bày, tìm hiểu một phiên bản mới hoặc trò chuyện với những người có cùng sở thích.

Cùng với việc mở rộng bộ sưu tập, Chiến còn tìm thấy những người bạn có chung niềm đam mê. Từ một thành viên mới, anh dần tham gia kiểm duyệt rồi đảm nhận vai trò quản trị viên cộng đồng Dragon Ball Figure Việt Nam.

Hiện nhóm có hơn 40.000 thành viên. Ngoài chia sẻ hình ảnh bộ sưu tập, kinh nghiệm lựa chọn và tìm mua mô hình, cộng đồng còn tổ chức các sự kiện, buổi giao lưu để người chơi ở hai miền Nam - Bắc có cơ hội gặp gỡ.

Theo Chiến, duy trì một sân chơi có đông người tham gia không đơn giản. Đội ngũ quản trị phải thường xuyên kiểm duyệt bài đăng, theo dõi các giao dịch mua bán, xử lý tranh chấp và cảnh báo những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo.

Ngoài sưu tầm, Chiến còn là quản trị viên cộng đồng Dragon Ball Figure Việt Nam với hơn 40.000 thành viên.

Hoàng Nam (28 tuổi), một thành viên trong nhóm cộng đồng, cho biết ấn tượng với quy mô bộ sưu tập cũng như cách Chiến chăm chút từng mô hình.

"Anh Chiến cởi mở và nhiệt tình với mọi người trong nhóm. Không chỉ có bộ sưu tập được đầu tư công phu, anh còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp những người mới chơi như tôi hiểu hơn về các dòng mô hình và cách lựa chọn sản phẩm", anh chia sẻ.

Trong thời gian tới, Chiến dự định dành nhiều thời gian hơn cho công việc và gia đình. Vì vậy, tốc độ mở rộng bộ sưu tập có thể chậm lại. Thay vì liên tục săn tìm mô hình mới, Chiến muốn tập trung phát triển cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm và đưa thú chơi này đến với nhiều người hơn.

Anh hy vọng mô hình có thể trở thành một hoạt động giải trí lành mạnh, giúp mọi người tìm thấy niềm vui từ những món đồ mình yêu thích và có thêm thời gian cho những trải nghiệm ngoài màn hình điện thoại, máy tính.