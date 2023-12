Đánh giá VinFast VF 7: Chiếc bánh ngon nhất của ‘tân đầu bếp’

VF 7 thừa hưởng những ưu điểm và khắc phục được những nhược điểm của các thế hệ xe trước của VinFast, trở thành mẫu xe toàn điện nhất từ trước tới nay của hãng xe Việt.

VinFast nhận được rất nhiều lời nhận xét kể từ khi ra mắt thương hiệu hay mỗi lần tung ra một sản phẩm mới, khen có - chê có. VF 7 là mẫu xe mới nhất của hãng xe Việt, nhưng có một điều lạ là lần này những lời chê đã giảm hẳn. Tạp chí Tri thức đã có cơ hội trải nghiệm mẫu xe này trước khi VinFast nhận đặt cọc và sẽ giao xe trước Tết Nguyên đán.

Trải nghiệm VinFast VF 7 VinFast VF 7 cùng phân khúc với VF e34 nhưng có kích thước tổng thể lớn hơn, hiệu năng của mẫu xe này cũng nhỉnh hơn. VF 7 được bán với giá khởi điểm 850 triệu đồng.

Mảnh ghép còn thiếu cho dải sản phẩm EV

VinFast khởi đầu dải sản phẩm xe điện của mình bằng một mẫu crossover hạng C “giá rẻ”, chiếc VF e34 sau khi bán khá tốt với mức giá ban đầu hấp dẫn thì giờ phổ biến ở vị thế xe taxi chạy điện. Không gian rộng rãi là ưu điểm lớn nhất của e34. VF 8, 9 tiếp bước là 2 mẫu SUV cỡ lớn, có giá bán không rẻ nhưng mang thiết kế ấn tượng cùng khả năng vận hành ổn.

VF 5 sau đó tiếp bước VF e34 ở vị thế xe điện giá rẻ, còn VF 3 dù mới ra mắt ở dạng concept nhưng nhận được rất nhiều sự quan tâm vì thiết kế kiểu SUV mini cho đô thị. VF 6 và VF 7 là 2 mẫu xe gần như ra mắt liên tiếp trong giai đoạn cuối năm 2023, là 2 mảnh ghép cuối của hệ sinh thái xe điện VinFast.

VF 7 thuộc phân khúc SUV hạng C, tương tự với e 34, nhưng mang vị thế hoàn toàn khác. Nếu ở thời điểm e34 ra mắt, nhiều người cho rằng nó ở phân khúc hạng B cả về giá bán lẫn trang bị, thì với VF 7, đây xứng đáng là mẫu xe hạng C thứ thiệt.

VF 7 sở hữu vóc dáng cân đối và hài hòa, có thể nói là đẹp nhất trong dải sản phẩm xe điện của VinFast. Điều này không quá khó hiểu khi phân khúc xe hạng C luôn có tỷ lệ cân đối và dễ “đẹp” nhất so với các phân khúc khác. Ngoài ra thì kinh nghiệm thiết kế của VinFast cũng ngày càng được cải thiện nên VF 7 dễ dàng thu hút ánh nhìn khi xuất hiện trên đường phố.

Anh Lê Tùng Anh - Trắng Auto, chủ nhân VinFast VF 8 Xe nhẹ hơn VF 8 và có động cơ rất mạnh nên tăng tốc êm và mướt.

Đầu và đuôi xe vẫn được thiết kế với biểu tượng cánh chim đặc trưng của VinFast, điểm khác biệt nằm ở những chi tiết thêm vào như cản trước sau và hệ thống đèn, khiến chiếc xe trông đẹp hơn dù nhìn từ phía trước hay sau.

VF 7 cao hơn, rộng hơn và dài hơn so với VF e34, khiến dù cùng phân khúc C nhưng nhìn chiếc xe mới cao cấp hơn hẳn sản phẩm tiền nhiệm. Triết lý thiết kế cao cấp được thừa hưởng từ VF 8 và VF 9 cũng khiến VF 7 nhìn đắt tiền hơn hẳn. Bộ mâm cho bản tiêu chuẩn là 19 inch trong khi phiên bản Plus sử dụng bộ mâm 20 inch, thường chỉ góp mặt trên những mẫu xe hạng sang mang tính thể thao.

Giống như VF 8 và VF 9, cổng sạc cho VF 7 vẫn nằm ở phía trước cửa người lái, tức là khá ngược với điều kiện sạc của giao thông tại Việt Nam. Chỉ có VF 5 là sở hữu cổng sạc ở phía bên phải.

Bên trong xe là không gian không quá đặc biệt và khó khiến những người đã từng trải nghiệm xe điện VinFast nói chung hay các mẫu xe điện khác trên thế giới phải trầm trồ. Phía trước xe là màn hình trung tâm 12,9 inch mang thiết kế hướng về người lái, ở đây cũng hiển thị toàn bộ thông số vận hành, các tính năng của xe và hệ thống thông tin giải trí.

Vô lăng gây ấn tượng bởi sự nhỏ gọn và hiện đại giống một mẫu xe thể thao. Trước mặt người lái sẽ không có cụm đồng hồ cơ, mà thay vào đó là công nghệ hiển thị kính lái HUD. Các nút bấm chuyển số cũng là loại phím piano tương tự vài mẫu xe gần đây của VinFast. Hàng ghế sau ở mức đủ dùng, không gian vừa đủ cho 2-3 người lớn, không rộng rãi bất ngờ như VF e34.

Nếu để tìm ra một điểm dàng nhắc đến nữa về thiết kế VF 7, đó chính là hệ thống trần xe. VF 7 không có tùy chọn cửa sổ trời, chỉ có trần kín hoặc trần kính, khiến khách hàng sẽ phải suy tính không ít khi lựa chọn. Với trần kính, không gian bên trong xe sẽ sang trọng, hiện đại, sáng sủa và rộng rãi hơn, bù lại sẽ là nhiệt độ bên trong xe tăng rất nhanh dưới trời nóng.

Nhìn chung thiết kế của VF 7 mang chất riêng của VinFast và có thể đứng ngang hàng với những mẫu xe tới từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. So với dải sản phẩm “trong nhà”, đây là mẫu xe hài hòa và đẹp mắt nhất của hãng xe Việt.

Khả năng vận hành đáng khen

VF 8 nặng hơn 2,6 tấn và VF 7 nhẹ hơn đáng kể con số này, khiến nhiều người kỳ vọng VF 7 sẽ vận hành mạnh mẽ hơn hẳn VF 8. Sự thật không nằm ngoài dự đoán.

VF 7 phiên bản Plus sở hữu 2 động cơ điện có tổng công suất 349 mã lực, mô men xoắn 500 Nm và hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Theo thông số từ VinFast, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây.

Bước lên xe là một không gian vừa vặn cho người lái, với tầm quan sát rộng và vô lăng nhỏ gọn thể thao. Khu vực cầm lái của VF 7 rộng hơn VF 6 và không quá rộng để tạo cảm giác trống trải như các mẫu xe to lớn hơn. Vô lăng có thể điều chỉnh 4 hướng phù hợp với thể trạng và thói quen người lái.

Thử khả năng tăng tốc ở đoạn đường an toàn, VF 7 cho khả năng bứt tốc rất nhanh và lướt, đầu xe có cảm giác chồm lên khi đạp mạnh chân ga. So với một số mẫu xe điện cùng phân khúc C, VF 7 hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng ở khả năng tăng tốc. So với VF 8, VF 7 tăng tốc êm hơn. So với xe xăng, đương nhiên VF 7 mang lại tốc độ vượt trội dù có phải so sánh với những mẫu xe hạng sang cùng kích thước.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng cách âm. Nếu như VF 8 và VF 9 vẫn còn ồn và ù khi tăng tốc, thì VF 7 đã khắc phục được điều này, xe cách âm tốt và mang lại cảm giác dễ chịu khi vận hành. Hệ thống treo cũng được cân chinh phù hợp để vẫn đủ sự vững chãi và phấn khích khi chạy nhanh, đồng thời vẫn khá êm ái khi xe vượt qua các gờ giảm tốc.

Nhìn chung khả năng vận hành của VF 7 kế thừa các ưu điểm của xe điện, đồng thời cũng được nâng cấp để phù hợp với người dùng đang sử dụng xe chạy xăng, mang lại cảm giác vừa lạ vừa quen. Ở thời điểm này, khi xe điện không còn là thứ quá xa lạ và gây tò mò với người dùng, thậm chí bạn có thể gọi một chiếc taxi để trải nghiệm xe điện, thì một chiếc xe có khả năng vận hành như VF 7 xứng đáng nhận lời khen.

Theo VinFast, VF 7 có khả năng đạt tốc độ tối đa 175 km/h, đồng thời bộ pin 75,3 kWh ở phiên bản Plus cho phép chiếc xe điện di chuyển được quãng đường tối đa 431 km khi sạc đầy. Bộ pin có thể sạc nhanh 10-70% pin trong khoảng 25 phút. Quãng đường trên là đủ để sử dụng xe 1 tuần trong điều kiện thông thường.

Anh Nguyễn Thúc Hoàng Linh - Báo Hà Nội Mới VF7 có thế mạnh về tốc độ, kiểu dáng, dù vẫn còn nhiều dấu hỏi về tính năng an toàn, bao gồm cả các tính năng mà VinFast hứa sẽ cập nhật sau.

VF 7 sở hữu rất nhiều công nghệ an toàn. Xe có 8 túi khí, trang bị các công nghệ an toàn cơ bản ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, chống lật, hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Phiên bản Plus có thêm gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao với hàng loạt tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, cảnh báo lệch làn, camera 360 độ. Giống như các mẫu xe điện khác của VinFast, các công nghệ hỗ trợ lái sẽ được nâng cấp qua phần mềm.

Thực tế trải nghiệm, camera 360 độ của VF 7 có độ nét rất cao và vận hành mượt mà. Tuy vậy với một sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như xe điện, nhiều công nghệ cũng đồng nghĩa với việc có nhiều bản nâng cấp phần mềm, và có thể phát sinh lỗi. Hi vọng điều này sẽ được khắc phục triệt để trên VF 7.

Nên chọn VinFast VF 7 thế nào?

VinFast áp dụng gói thuê pin 2,9 triệu đồng/tháng cho quãng đường di chuyển tối đa 3.000 km/tháng và 4,8 triệu đồng/tháng cho quãng đường trên 3.000 km. Nếu mua xe kèm pin, hệ thống pin trên xe được bảo hành 10 năm không giới hạn số km.

Mua xe kèm pin hay thuê pin trên VF 7 sẽ khiến nhiều người đau đầu cân nhắc. Xe có sở hữu pin về lâu dài sẽ mang lại lợi thế về kinh tế với những người sử dụng xe nhiều, đồng thời cũng mang lại cảm giác chi phí sử dụng thấp hơn đáng kể so với xe xăng. Bù lại xe thuê pin sẽ có lợi cho người sử dụng ít, và giá trị bán lại cũng tốt hơn khi việc mua bán xe không đi kèm hệ thống pin.

VF 7 bản Base có giá 850 triệu với xe thuê pin và 999 triệu đồng với xe mua kèm pin, trong khi bản Plus có giá tương ứng là 999 triệu và 1,199 tỷ đồng . Có lẽ nhiều người sẽ quan tâm tới bản Plus nhiều hơn, khi nó mang lại những lợi thế vượt trội về khả năng vận hành. Bản Base của VF 7 có giá bán gần với VF 6 bản Plus, sẽ khiến người dùng cân nhắc giữa thiết kế và kích thước với công nghệ và khả năng vận hành.

Tóm lại, so với loạt xe điện của VinFast, VF 7 thừa hưởng nhiều sự cải tiến nhờ vào các sản phẩm đi trước. Sự kết hợp giữa thiết kế, khả năng vận hành và công nghệ khiến VF 7 trở thành mẫu xe toàn diện của VinFast cho tới thời điểm này. Nhiều người từng chê điểm này điểm kia trên VF e34, VF 6 hay VF 8 đều tỏ ra hài lòng với những cải tiến rõ nét trên VF 7.

Anh Lê Thượng Tiến - Xe vui Việt Nam Ổn trong tầm giá với công suất mạnh gấp nhiều lần. Đây là mẫu xe điện đáng cân nhắc.

Mới trải qua 7 năm phát triển, VinFast vẫn là gã “đầu bếp” rất mới nếu so với các hãng xe lớn trên thế giới. VF 7 có thể nói là chiếc bánh ngon nhất từ trước tới nay được chế biến bởi đầu bếp trẻ, xứng đáng nhận được những lời khen từ các thực khách khó tính.



Để đánh đổi lấy những điểm đáng khen ấy, VF 7 giờ đây rất khó để giảm giá sâu qua những đợt ưu đãi hay áp dụng voucher như trước đây. Việc chọn mua VF 7 hay không hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của chiếc xe, thay vì những lợi ích về mặt tài chính như trước. Món ăn ngon, bổ thì khó có thể rẻ được!

VinFast VF 7 đã có mặt tại nhiều đại lý của hãng xe Việt trên khắp cả nước. Lái thử sẽ là cách tốt nhất để bạn trải nghiệm VF 7 nói riêng và xe điện nói chung và tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình.