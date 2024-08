Đằng sau thất bại của Thành Long, Lưu Đức Hoa

Nhiều phim Hong Kong được đầu tư lớn nhưng gây thất vọng khi ra mắt ở Đại lục. Tình cảnh đó khiến nhà sản xuất dần e dè.

Các ngôi sao và dự án Hong Kong từng rất thành công, thậm chí dễ dàng tạo tiến vang với doanh thu cao ngay khi ra mắt ở thị trường Đại lục. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, "hiệu ứng siêu sao" đó đã không còn chỗ đứng, ngay cả những phim hành động và cảnh sát vốn là thể loại ăn khách nhất cũng sụt giảm doanh thu, khiến nhiều nhà đầu tư phim cảm thấy bất lực.

Do đó, một số bộ phim mới đang bước vào giai đoạn tiền sản xuất phải tạm dừng, bao gồm New Police Story 2 do Tạ Đình Phong đạo diễn, và Sứ mệnh vô hạn do anh đóng chính cùng Trần Chí Vỹ, tờ ON cho biết.

Hàng loạt ngôi sao nếm bùi thất bại

Theo ON, kể từ năm ngoái, nhiều bộ phim được đầu tư lớn với dàn diễn viên đông đảo đã không đạt thành tích như mong đợi khi ra mắt ở Đại lục, chẳng hạn One More Chance của Châu Nhuận Phát thu về 44,3 triệu HKD (khoảng 5,6 triệu USD ) tại phòng vé, trong khi khoản đầu tư của phim là gần 40 triệu USD , theo Variety. Các bộ phim về cảnh sát và xã hội đen như Điểm bùng nổ do Trương Gia Huy và Trần Vỹ Đình đóng chính cuối cùng thu về 100 triệu NDT trong khi khoản đầu tư cao gấp đôi.

Quý ông thảm đỏ của Thiên vương Lưu Đức Hoa không thuộc đề tài hình sự, xã hội nhưng chung cảnh ế ẩm, đến mức rút khỏi các rạp chiếu phim vào tháng 2. Quý ông thảm đỏ được công chiếu vào 10/2 tức mùng Một Tết Nguyên Đán. Doanh thu phòng vé tích lũy trong 7 ngày vượt 80 triệu NDT theo chuyên trang thống kê Maoyan. Trong khi đó, doanh thu của Nhiệt liệt cổn năng (Tạm dịch: Cay nóng hôi hổi) ra mắt cùng ngày là hơn 2,6 tỷ NDT (khoảng 8.900 tỷ đồng ) và Phi trì nhân sinh 2 là gần 2,3 tỷ NDT ( 7.900 tỷ đồng ).

Phim mới đây của Thành Long và Lưu Đức Hoa đều thất bại phòng vé. Ảnh: HK01, Baike.

Truyền thuyết của Thành Long gần đây có kinh phí 360 triệu NDT (khoảng 50 triệu USD ) nhưng doanh thu phòng vé chỉ đạt 71 triệu NDT (gần 10 triệu USD ) trong tuần đầu tiên ra mắt với tỷ lệ suất chiếu 4% và điểm Douban ở mức 5,4. Giới chuyên gia nhận định doanh thu của phim khó vượt quá 100 triệu NDT và các công ty điện ảnh đầu tư vào Truyền thuyết có nguy cơ lỗ nặng.

Trước sự thất bại gần đây của các phim hành động về cảnh sát và xã hội đen, thị trường Đại lục vốn được coi là “huyết mạch cuối cùng” cũng đã biến mất trước khi các nhà sản xuất Hong Kong kịp “tìm ra đáy”.

New Police Story 2 do Tạ Đình Phong đạo diễn, Thái Trác Nghiên đóng chính, đã được chuẩn bị từ lâu và được đồn đoán khởi quay vào tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ngày càng trở nên tồi tệ, ON đưa tin công ty sản xuất quyết định tạm gác bộ phim. Một bộ phim mới khác là Sứ mệnh vô hạn với sự tham gia của Tạ Đình Phong và Trần Vỹ Đình cũng đã "biến mất". Truyền thông Hong Kong nhận định công ty sản xuất sẽ chỉ xem xét khởi động lại dự án khi tình hình được cải thiện.

Gần như không có bộ phim Hong Kong nào bắt đầu bấm máy trong thời gian gần đây. Ngay cả loạt phim tiền truyện của Chiến tranh lạnh đang được sản xuất cũng sẽ gấp rút hoàn thành hai phần cùng lúc nhằm giảm chi phí sản xuất. Số tiền đầu tư cho phim được cho là sẽ giảm thiểu tối đa.

Phim Hong Kong nên hướng về tương lai

Phim Hong Kong có quá nhiều chủ đề giống nhau, khiến các nhà đầu tư nản lòng, tờ ON nhận định. Mặt khác, chủ đề của phim Đại lục ngày càng trở nên đa dạng, chẳng hạn các bộ phim đình đám gần đây như Phi trì nhân sinh 2 hay Nhiệt liệt cổn năng.

The Goldfinger là bộ phim hiếm hoi đạt thành tích phòng vé tốt lại nhận nhiều giải thưởng lớn nhưng cũng vấp phải ý kiến trái chiều về nội dung. Thời điểm The Goldfinger ra rạp, tờ The Paper viết: “Một bộ phim dài 126 phút được cho là khá lớn nhưng sau khi xem hơn hai tiếng, khán giả vẫn không hiểu bộ phim này muốn nói gì?”. The Paper chỉ ra phim thiếu sự logic, cái kết khó hiểu và dường như đội ngũ sản xuất không hề quan tâm đến việc khán giả có hiểu nội dung hay không, cảm xúc của họ thế nào sau khi xem phim.

Phim Hong Kong quả thực ngày càng rời xa khán giả. Điều này không chỉ vì Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ và những người khác đã già đi mà còn vì họ dần xa cách thời đại, The Paper nhận định.

Hình ảnh trong phim The Goldfinge. Ảnh: The Paper.

“Nhìn vào các bộ phim Hong Kong ra rạp năm 2023, vấn đề lớn nhất là phương pháp kể chuyện và lựa chọn chủ đề. Những bộ phim gần đây được quay đi quay lại nhiều lần nhưng vẫn rập khuôn với điều lỗi thời về hoạt động ngầm, sự phản bội, tình anh em và âm mưu. Nếu chúng ta tiếp tục ngủ quên trên vòng nguyệt quế mà không đạt được tiến triển nào thì dù tứ đại thiên vương có tập hợp trong một bộ phim cũng chẳng ích gì”, The Paper viết.

Trong khi đó, nói về sự thất bại của Truyền thuyết, tờ Sohu chỉ ra lý do ngoài việc sử dụng AI dẫn đến nhân vật quá giả, Thành Long đã lớn tuổi để đảm nhận cảnh hành động thì nội dung cũng là vấn đề. Theo Sohu, ý tưởng của Thành Long về phim ảnh không còn đáp ứng được thẩm mỹ và thị hiếu của khán giả hiện đại. Ngôi sao võ thuật cố gắng sử dụng kinh nghiệm có được từ thị trường điện ảnh Hong Kong những năm 1980 và 1990 ở thị trường điện ảnh Đại lục hiện tại nhưng việc này không thành công.

The Pager nhấn mạnh mọi người vẫn dành tình cảm cho phim Hong Kong và luôn nuôi hy vọng có thể mở ra một mùa xuân thứ hai nhưng nếu hướng làm phim không thay đổi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Phim Hong Kong không nên bị ám ảnh bởi những giấc mơ xưa nữa mà nên hướng tới thế giới.