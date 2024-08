Gil Lê hiện tại

Ngày 7/8, video ghi lại tương tác thân mật của Gil Lê và Xoài Non lan truyền làm dấy lên nghi vấn 2 người hẹn hò. Trong video, hai người có nhiều cử chỉ thân thiết, thậm chí hôn môi. Tuy nhiên, cả hai giữ im lặng về nghi vấn nói trên. Gil Lê và Xoài Non gặp nhau trong sự kiện vào đầu năm 2024. Đến khoảng tháng 7, hai người dần trở nên thân thiết và xuất hiện cùng nhau nhiều hơn. Trong khi đó, Xoài Non và Xemesis lộ dấu hiệu rạn nứt từ tháng 5. Đến tháng 6, họ xác nhận ly hôn.