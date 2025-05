Đằng sau cảnh Ngọc Huyền bị ném 100 quả trứng vào người

Ngọc Huyền chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ về cảnh quay trong "Cha tôi, người ở lại". Do phải thực hiện nhiều lần, nữ diễn viên tiết lộ bị ném tới 100 quả trứng vào người.

Mới đây, Ngọc Huyền đăng tải đoạn video hậu trường về cảnh quay tâm điểm trong tập 33 - Cha tôi, người ở lại. Cụ thể, Đại (Kiên Trần) khước từ Mai, bạn gái cũ khi liên tục khẳng định cái thai là của anh. Để trả thù, cô không từ thủ đoạn để chia rẽ Đại và An (Ngọc Huyền).

Tại quán chay của bố Bình (NSƯT Thái Sơn), Mai tung tin có bầu với Đại để làng xóm hiểu lầm rằng An đang phá hoại hạnh phúc người khác. Tiếp đó, Mai thuê nhóm côn đồ ném cà chua, trứng vào An, đồng thời quay video với nội dung đánh ghen tiểu tam.

Trên trang cá nhân, Ngọc Huyền chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ. Vì phải thực hiện nhiều lần cho các góc máy khác nhau, nữ diễn viên khó tránh việc trứng phủ kín quần áo tới đầu tóc.

"Thường mỗi phân đoạn phải quay 4, 5, 6 lần và cứ như vậy An đã hứng trọn vào người 100 quả trứng. Từ Đông Anh đến Nguyễn Trãi vẫn ngửi thấy mùi tanh. Thật là 1 phân đoạn đáng nhớ", Ngọc Huyền viết.

Theo video hậu trường, sau khi dừng quay, ê-kíp cùng diễn viên Trần Nghĩa tới giúp Ngọc Huyền lau vết bẩn trên người.

Ngọc Huyền chia sẻ video hậu trưởng cảnh An bị ném trứng. Ảnh: FBNV.

Ở một diễn biến khác, sau khi An chịu trận, Đại vội vàng tới thăm nhưng xảy ra xô xát với Việt (Thái Vũ). Đôi bên hạ nhiệt khi mẹ Đại gọi điện cho An thông báo kết quả xét nghiệm ADN xác nhận cái thai không phải con của Đại.

Ngồi lại nói chuyện nghiêm túc, An trân trọng Đại, nhất là khoảng thời gian Nguyên, Việt rời xa gia đình đi du học. Đại luôn ở bên động viên, giúp đỡ, quan tâm nhưng An chỉ coi là anh trai, không thể nảy sinh tình cảm yêu đương. Nhận ra chuyện tình cảm không thể ép buộc, Đại xin lỗi An vì chuyện vừa qua, đồng thời từ bỏ việc theo đuổi trở thành bạn trai.

Trái ngược bầu không khí căng thẳng là khoảnh khắc Tuệ Minh (Lương Thu Trang) tới gặp gia đình, chuẩn bị thiết kế ngôi nhà mới. Nổi bật trong 5 người là bố Chính (NSƯT Bùi Như Lai) diện áo đẹp, xịt nước hoa. Trước diện mạo khác lạ, bố Bình, Nguyên, Việt, An liên tục chọc ghẹo, đẩy thuyền khiến bố Chính ngại ngùng.