Đằng sau bức ảnh gây bão của Lisa và Tóc Tiên

Về bức ảnh chụp cùng Lisa, nữ ca sĩ bày tỏ: “Với Tiên, Lisa thực sự là người ngọt ngào nhất đêm qua. Bạn ấy được rất nhiều vệ sĩ bao quanh. Rất nhiều khách mời, nghệ sĩ muốn chụp hình cùng Lisa. Tiên cũng bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc để được chụp ảnh chung. Do đó, tôi phải chờ đợi khi Lisa đã thong thả hơn. Khi Tiên mở lời, Lisa lập tức đồng ý và rất nhiệt tình trả lời: ‘Ok, let's go, let's do it’. Thật sự lúc đó, Tiên đã ‘nổi hết da gà’”.