Đang 'nợ' án, tiếp tục lừa đảo mang thai hộ

Được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ, Vũ Thị Liễu thực hiện một vụ lừa đảo mới, chiếm đoạt 560 triệu đồng của một đôi vợ chồng ở Nghệ An.

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố bị can, tạm giam Vũ Thị Liễu (34 tuổi, trú huyện Ninh Giang, Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là một đôi vợ chồng gần 50 tuổi, trú tại Nghệ An.

Trước đó, Vũ Thị Liễu bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 15 tháng tù về tội "Tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích thương mại", tuy nhiên do đang nuôi con nhỏ nên được hoãn thi hành án.

Tháng 10/2022, Liễu đăng tải thông tin về dịch vụ mang thai hộ trên một nhóm kín. Do có hai con gái, bản thân sức khỏe không đảm bảo cho việc mang thai, lại khát khao có một đứa con trai nối dõi tông đường một đôi vợ chồng ở Nghệ An đã liên lạc với Liễu để nhờ người mang thai hộ.

Vũ Thị Liễu tại cơ quan Công an.

Quá trình trao đổi, Liễu cam kết sẽ tìm người mang thai hộ và sinh được con trai bằng hình thức thụ tinh nhân tạo, giá trọn gói 700 triệu đồng, thanh toán theo từng giai đoạn.

Để tránh các vấn đề phức tạp có thể nảy sinh sau này, đôi vợ chồng yêu cầu người hiến trứng và người mang thai hộ phải khác nhau. Liễu đưa người chồng đi kiểm tra sức khỏe, lấy tinh trùng. Nhưng người hiến trứng sức khỏe không đạt nên không lấy được trứng.

Dù không thực hiện được thụ tinh nhân tạo, song Liễu lợi dụng mong muốn có con trai để nối dõi của nạn nhân, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liễu thông tin tới nạn nhân từng giai đoạn mang thai hộ được thực hiện, đồng thời yêu cầu chuyển số tiền tương ứng. Thực tế, Liễu không làm gì cả.

Để tránh bị phát hiện, Liễu bảo với người vợ rằng, người mang thai hộ không đồng ý gặp mặt. Đến thời điểm sinh em bé như thông tin đưa ra trước đó, Liễu gửi ảnh, video về một bé trai, bảo đây là con của đôi vợ chồng, được người mang thai hộ sinh ra.

Hình ảnh bé trai Liễu gửi cho đôi vợ chồng.

Nạn nhân yêu cầu Liễu gửi mẫu của đứa trẻ để xét nghiệm xác nhận huyết thống. Kết quả giám định ADN khiến đôi vợ chồng hụt hẫng, choáng váng. Khẳng định đứa trẻ không phải con của mình, đôi vợ chồng yêu cầu Liễu phải trả lại số tiền 560 triệu đồng đã nhận nhưng người phụ nữ này không trả.

Sau nhiều lần đòi tiền không được, cuối năm 2023, nạn nhân đã có đơn tố cáo Vũ Thị Liễu đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An. Vũ Thị Liễu bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Vũ Thị Liễu thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Liễu khai, do áp lực nợ nần từ đầu tư làm ăn thua lỗ trên mạng nên thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, hành vi này chỉ nảy sinh từ thời điểm không tìm được người hiến trứng bởi trước đó, Liễu đã môi giới thành công một trường hợp mang thai hộ.